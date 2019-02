Las claves del juicio contra los hermanos de Rafael Uribe Noguera

El crimen de Yuliana Samboní conmovió al país en diciembre de 2016. Su agresor, el arquitecto bogotano Rafael Uribe Noguera, fue condenado a 58 años de cárcel, los cuales purga en la cárcel de Valledupar, La Tramacúa.



Ahora, sus hermanos, Francisco y Catalina, enfrentan un juicio bajo cargos de encubrimiento. Ellos han defendido su inocencia y aseguran que desde el primer momento colaboraron con las autoridades.

1. Qué dice la Fiscalía

Los equipos fueron revisados por expertos de la Agencia ICE de Estados Unidos, quienes analizaron las líneas de los tres hermanos.



En el expediente se afirma que Francisco Uribe Noguera, el mayor de los hermanos, habría registrado una “actividad telefónica intensa” sobre las cuatro, hasta pasadas las cinco y media de la tarde, (del 4 de diciembre de 2016), tiempo en el que, según se lee en el resumen del fallo del Tribunal de Bogotá, habrían estado solos los tres hermanos en el apartamento 603 del edificio Equuis 66, donde fue cometido el crimen de Yuliana Samboni.



En ese lapso, quiere demostrar la Fiscalía durante el juicio, los hermanos supuestamente se pusieron de acuerdo para encubrir a Rafael.



Según las autoridades, Catalina y Francisco Uribe Noguera no llamaron al Gaula apenas encontraron a su hermano, aun cuando sabían que las autoridades lo estaban buscando a él y al vehículo en el que había raptado a la niña. También se quedaron con el celular de Rafael luego de que fuera retenido y borraron conversaciones de WhatsApp y los registros de llamadas y mensajes.



Los celulares de los hermanos Uribe quedaron bajo custodia de la Fiscalía el 14 de diciembre, y se realizó un análisis forense del contenido de los mismos, pese a que según el mismo ente acusador se habría eliminado o borrado información importante, que fue recuperada por los expertos.



La Fiscalía sostiene que “con posterioridad a estos sucesos, Francisco José y Catalina Uribe Noguera manipularon la información contenida en los aparatos electrónicos que fueron entregados por ellos”, cargos que ellos refutan.

2- La defensa de los hermanos

La defensa de Francisco y Catalina afirma que Rafael no reconoció desde el comienzo lo que había hecho y que ellos en principio pensaron que él había sido víctima de algún delito y su preocupación inicial era ubicarlo.



Los hermanos Uribe Noguera sostienen que desde el inicio colaboraron con las autoridades y que de hecho fue Francisco el que le dijo a la Policía que la camioneta que buscaban, y en la fue raptada Yuliana Samboni, la manejaba Rafael.



En su testimonio, el también abogado Francisco, aseguró que él solo se enteró de la gravedad de los hechos cuando Rafael se lo confesó camino a la clínica a la que era transportado, y que en cuanto llegó al lugar y logró la atención para Rafael, se comunicó con la Policía y les informó donde se encontraba el cuerpo de la menor.



Sobre los equipos celulares, que según la Fiscalía fueron borrados para ocultar evidencias, los Uribe Noguera tienen otra versión. "Desde el 9 de diciembre de 2016, durante los interrogatorios a los que se sometieron voluntariamente los hermanos Uribe Noguera, informaron a la Fiscalía que ante la avalancha de amenazas e insultos que recibieron en sus aparatos celulares como reacciones airadas por los hechos que

involucraron a su hermano (Rafael Uribe Noguera), optaron por desinstalar (no borrar ni alterar) las aplicaciones receptoras, procediendo a entregar, también de manera

voluntaria, los respectivos aparatos para facilitar su experticia", dicen sus abogados.

3- ¿A qué se exponen?

La Fiscalía le imputó a los hermanos Uribe Noguera los delitos de favorecimiento de secuestro simple y ocultamiento o alteración de elemento material probatorio.



Por estos cargos podrían ser condenados a una pena cercana a los ocho años de cárcel en caso de ser encontrados responsables durante el juicio. Por tener una pena de más de cuatro años esa pena se cumpliría con medida de aseguramiento y el juez del caso tendría que definir que tipo de medida, teniendo en cuenta factores como que no tienen antecedentes penales.

4-¿Afecta el grado de consanguinidad con el condenado?

Legalmente Francisco y Catalina no estaban obligados a ser testigos en un juicio contra su hermano.



En la Constitución se establece que ningún ciudadano podrá ser obligado a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.



Esa norma se aplica a los hermanos Uribe Noguea quienes no podían ser citados a declarar contra Rafael.



Sin embargo la Fiscalía no cuestiona esa situación, su hipótesis es que ellos habrían incurrido en delitos para ocultar evidencia y favorecer a su hermano. Ante esa situación no aplica ninguna responsabilidad sobre su nexo familiar y es por ello que el proceso en su contra ya va en la etapa de juicio.





