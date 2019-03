Los dos casos de violencia de género que rondan al bloguero Rugeles

Gustavo Rugeles Urbina es periodista y bloguero, pero no alcanzó la fama precisamente por su capacidad laboral sino por las denuncias que han interpuesto en su contra dos mujeres que han convivido con él. Ellas lo acusan de violencia física y psicológica.



La justicia ha sido laxa frente al tema y solo hasta este jueves, después de cinco intentos, la Fiscalía logró oficializar el escrito de acusación en su contra. Lo hizo con base en una denuncia interpuesta el 17 de diciembre de 2017 por Marcela González, una de sus parejas.

La Fiscalía radicó el escrito de acusación el 12 de enero del 2018, pero no se había podido realizar la audiencia de acusación por aplazamientos siempre generados por Rugeles. En dos de las cuatro citaciones, Rugeles argumentó que no contaba con un abogado de confianza.



Marcela González ha sostenido una relación intermitente con Rugeles por cerca de dos años. Los abusos de los que era víctima los hizo públicos el 28 de diciembre de 2017 cuando contactó a varias mujeres, periodistas de W Radio, para pedir su ayuda y poder huir de quien ella señalaba como su agresor.



¨Me golpeó. Casi me tira por las escaleras. Como pude, me solté. Me arrastró por toda la sala y casi me entierra el vidrio del comedor en la espalda", se lee en una de las comunicaciones de Marcela con la periodista de W Radio.



Ese día, las comunicadoras de W Radio le trazaron una ruta de escape a Marcela para que se desplazara a Cali, donde vive su familia, y así tuviera refugio y protección.



El 8 de enero del 2018, para sorpresa de los implicados en el plan de ayuda y de quienes habían seguido la denuncia a través de los medios de comunicación, Gustavo Rugeles publicó en sus redes sociales un video y varias fotos desde Cartagena en compañía de Marcela, quien afirmaba: “Lamentamos que haya personas malintencionadas que quieran hacernos daño con un asunto que solo nosotros dos como pareja tenemos claro".



Marcela defendió y desmintió todo el episodio de violencia con Rugeles y su rastro se perdió por varios meses.



"De seguro ese hombre la manipuló o la intimidó y ella se vio obligada a retractarse", dijo en su momento una de las periodistas de W Radio a EL TIEMPO.

Bendiciones y paz en todos sus hogares. Marcela Gonzalez y Gustavo Rugeles. pic.twitter.com/Ck8ng1TbUW — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 7 de enero de 2018

Segundo asalto

El pasado 16 de enero Marcela González volvió a aparecer. Esta vez en vivo y en directo con Vicky Dávila en W Radio, y aunque al principio defendió a Rugeles, la mujer terminó narrando varias situaciones polémicas sobre la relación con el bloguero.



Afirmó que cinco días antes había sido golpeada por él. "Hasta hace muy poco se me quitó el chichón de la cara que se me hizo porque, me pegó con un zapato", dijo a la emisora y fue más allá: reveló que había pasado una época dura con Rugeles porque él consumía en exceso bebidas alcohólicas.



En medio de la entrevista, Rugeles le envió varios audios a Marcela, en los cuales se le escucha gritando y amenazando a la mujer.

Marcela González revela los mensajes en los que el bloguero Gustavo Rugeles le ruega para que ella no revele que él la golpeó >> #MarcelaGonzalezEnLaW >> https://t.co/n6JWr7ZLaP pic.twitter.com/JbfMcpWEXR — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 17 de enero de 2019

La primera denunciante

“Le dije: vete, vete. Le abrí la puerta y empecé a sacar sus cosas, y él la cerró. Me dijo que no se quería ir. Le dije que, por favor, se fuera de mi casa, pero no quiso. Él empezó a ponerse agresivo. Me cogió del cuello y me puso contra la pared. Hubo mucho forcejeo y yo le decía que se fuera ya (...) Yo estaba al lado de la ventana del baño. Él la quebró y me corté la mano. Quedó una herida muy grande y había mucha sangre.



"Le dije: déjame ir a la clínica, mira cómo está esto. Era un cuadro impresionante porque era mucha sangre (...) Él me decía que no. Me decía perra. Me cogió del cuello contra una ventana en mi cuarto y luego contra mi cama. Me tenía cogida del cuello y yo le decía que qué quería, que si me quería matar. Lo único que podía hacer era gritar. No tenía otra arma más que mi voz. Yo vivía en un quinto piso, así que los vecinos escucharon y creo que los vidrios que cayeron de la ventana también los alertaron y llamaron a la Policía”.



Esta fue la narración que le hizo a EL TIEMPO, en enero del 2018, la periodista Johana Fuentes, quien también afirmó haber sido víctima de Rugeles en 2015, cuando sostenían una relación de pareja.



Johana dijo que, aunque denunció la agresión ante las autoridades, había decidido guardar silencio. Sin embargo, al conocer el relato de Marcela González se animó a hacer pública su situación como una forma de apoyo.

Dictamen de Medicina Legal que publicó Johana Fuentes como prueba de la agresión de Rugeles. Foto: Cuenta Twitter Johana Fuentes

Rugeles ha manifestado que lo único que sus denunciantes pretenden es dañar su imagen. Aunque también ha publicado en su cuenta en Twitter mensajes como este: "Es de humanos equivocarnos, cometer errores, les pido disculpas a todas las personas que se han visto involucradas. Reitero que es un tema que si bien es de nuestra vida personal, yo estoy en la obligación de dar explicaciones. Las estoy dando y vamos a resolver esto en el ámbito de nuestra vida privada (...) Así como acepto mis errores y mis responsabilidades, no voy a permitir que personas inescrupulosas intenten torcer la verdad y manipular los hechos para hacer daño”.



Sin embargo, ya es un hecho que Rugeles tendrá que responder en juicio por los hechos que quería resolver en privado. En el caso de Marcela González, formulada la acusación por la Fiscalía, se espera una nueva audiencia para que esta y la defensa puedan presentar las pruebas que tienen.



