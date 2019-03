Juez lanzó ultimátum para preacuerdo entre Fiscalía y Otto Bula

El juez 15 penal que conoce el caso del exsenador Otto Bula, involucrado en el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en el país, lanzó un ultimátum para que la Fiscalía finalmente presente un preacuerdo o decida acusarlo por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Este martes, a petición de la Fiscalía, el juez decidió aplazar para el 13 de junio la audiencia para avalar o improbar el preacuerdo al que llegaron el ente acusador y el exsenador Bula. Dicha diligencia no se pudo realizar porque aún no se ha podido hacer la recepción de un lote en Montería, de propiedad del procesado, avaluado según su defensa en 4.000 millones de pesos.



Esta entrega sería necesaria para cumplir con el “último requisito”, según el Fiscal del caso, para que se avale el preacuerdo. El juez, además de aceptar, la petición de aplazamiento de la Fiscalía, ante la conformidad de la ANI como víctima y de la Contraloría, no vio inconveniente de que sea el ente acusador quien reciba el bien.

El juez 15 penal de conocimiento del caso advirtió que si el 13 de junio no se ha perfeccionado ese requisito del preacuerdo -consistente en la entrega del 50 por ciento para reparar el detrimento patrimonial y asegurar la posterior entrega del otro 50 por ciento-, se debe continuar el proceso con la acusación a riesgo de que se venzan los términos que den lugar a levantar las medidas de aseguramiento en contra de Bula.



En la audiencia no hubo mención relativa a eventuales peros del Fiscal ad hoc sobre el preacuerdo.





REDACCIÓN JUSTICIA

