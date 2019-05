'Se requiere una mejor política carcerlaria’: Fiscalía

El director de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González, aseguró que en general las cifras sobre el comportamiento de la delincuencia en el país han venido mejorando, pero reconoció que aún falta mucho por hacer, especialmente en temas de articulación entre las entidades del Estado.

“No se puede negar que se siguen registrando delitos en el país y que hay criminales en la calle. Pero todos los días hacemos operativos, todos los días se hacen capturas y todo el tiempo se examinan nuevas estrategias para enfrentar el delito”, dijo González, quien añadió que se está acudiendo a la tecnología, a través de herramientas como el sistema Watson, que permite asociar los casos que se reportan en el país y encontrar coincidencias como modus operandi y épocas en las que se registraron los delitos.



“Cruzamos datos, se priorizan las zonas en las que se están incrementando los delitos y allí se ponen en marcha planes especiales con la Policía y las administraciones locales”, señaló.

Tenemos que trabajar en varios frentes, detener a quienes están delinquiendo en las calles y garantizar que los ya capturados no salgan rápidamente de las cárceles FACEBOOK

TWITTER

Además, la entidad viene trabajando para enfrentar la reincidencia en muchos de los delitos. “Tenemos que trabajar en varios frentes, detener a quienes están delinquiendo en las calles y garantizar que los ya capturados no salgan rápidamente de las cárceles”, dijo el funcionario tras indicar que algunos jueces no ayudan para obtener medidas restrictivas de la libertad para los capturados, incluso en casos de flagrancia.



Sobre el tema del homicidio en ciudades como Medellín, donde hay un preocupante incremento, González sostuvo que el fenómeno se viene atacando, pero que no es fácil neutralizar estructuras armadas que han funcionado por décadas. “Estos grupos están enquistados en puntos de esa ciudad, con un componente de jóvenes muy alto y la presencia del microtráfico, que enrarece la situación”, indicó el funcionario.



Igualmente, sostuvo que se requiere una mejor política carcerlaria y expuso que la Fiscalía y la Policía vienen cuidando alrededor de cuatro mil personas que no han sido recibidas en centros penitenciarios y que impiden que los uniformados y agentes estén cumpliendo sus labores de investigación. Finamente, señaló que otra estrategia contra el delito que ha sido exitosa es la extinción de dominio y la persecución de las finanzas de las redes criminales.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET