Cae red que distribuía medicamentos vencidos y de contrabando a Eps 

La Fiscalía desarticuló una red que distribuía medicina de contrabando y vencida a algunas Eps y hospitales del país. Los productos que supuestamente eran certificados como de alta calidad eran para tratar enfermedades como la hemofilia, el cáncer y el VIH, sida.

El ante acusador capturó en la mañana de este viernes a 13 personas que habrían diseñado un esquema ilegal para adquirir los productos que eran venidos como originales a los centros médicos. "En las diligencias fue incautada algo más de media tonelada de medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución, habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen", señaló el ente acusador.



Los detenidos fueron presentados ante jueces de jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta. La mayoría, 12 de ellos, aceptaron cargos por concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, enajenación ilegal de medicamentos y favorecimiento y facilitación del contrabando.



De acuerdo con la investigación, la red criminal conseguía de manera ilegal la medicina para el tratamiento de enfermedades catastróficas. "Muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta", señaló el ente acusador.



La Fiscalía manifestó que la conformación de esa organización inició precisamente en Ibagué, Tolima, cuando crearon la Fundación Vida y Salud (Fundasalud IPS) y Fundasalud Gold, entidades que en el papel cumplían los requisitos de ley.



"La organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS de Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío (Antioquia), Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta", señaló la Fiscalía. En esos lugares operaban con empresas como Distrimedical S.A.S.



Entre los capturados están Marco Antonio Ramírez, señalado cabecilla de la estructura, representante legal y propietario de Fundasalud; Mónica Liliana Ovalle Páez, regente de farmacia de Fundasalud y persona de confianza de Marco Ramírez; Yesid Wilches Machado, propietario y representante legal de la comercializadora

Distrimedical S.A.S, señalado de adquirir fraudulentamente medicamentos de alto

costo. Sería quien adquiría los tratamientos esenciales para la hemofilia.



Además se detuvo a John Arbey Albarracín Vélez, representante legal de Medline Pharma en Cúcuta, que tiene como razón social tiene como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no disponibles y Juan Gabriel Basto Granada, alias Mike, presunto coordinador de la cadena de comercialización de medicamentos.



La mayoría de los capturados recibió medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio, mientras avanza la investigación o mientras se llega a algún acuerdo con la Fiscalía en cuanto al monto de la pena, pues la mayoría de los detenidos aceptó los cargos imputados por el ente acusador.



"Con la desarticulación de esta estructura criminal y la incautación de algo más de media tonelada de medicamentos quedó en evidencia la gran cantidad de productos que eran conseguidos ilegalmente y de los que no habría certeza sobre sus componentes y efectos reales en la salud", manifestó la Fiscalía.



Entre otras de las medicinas que eran distribuidas estarían algunas que supuestamente contribuían con el alivio de enfermedades como la anemia, la epilepsia, la diabetes, el asma y la depresión.







JUSTICIA