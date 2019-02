Los cuatro predios de narco colombiano que quiere EE. UU.

Un comité de la Fiscalía estudia la petición del Tribunal del Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos) que busca que se ocupen a su favor cuatro bienes en Colombia de un narcotraficante condenado en ese país.

Según el expediente conocido por EL TIEMPO, el 21 de diciembre de 2007, el ciudadano colombiano James Cifuentes Díaz se declaró culpable en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico, y, en agosto de 2010, el Tribunal de Nueva York ordenó el decomiso de “las ganancias o elementos instrumentales de las actividades de narcotráfico de cocaína y lavado de dinero de Cifuentes Díaz”.



En concreto, esa Corte de EE. UU. pretende que se le entreguen tres predios ubicados en Palmira, Valle del Cauca, y uno ubicado en el centro de Bogotá.



El 8 de octubre de 2010, la solicitud llegó por primera vez a Colombia, y una fiscalía adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos inició el proceso de extinción de dominio y ordenó el recaudo de algunas pruebas, tras considerar que “la orden de decomiso dispuesta por las autoridades norteamericanas (…) no tiene efectos vinculantes en nuestro país”.

​Desde entonces, la solicitud de la Corte de EE. UU. sigue sin resolverse y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que consideró que la suerte de esos bienes de Cifuentes Díaz no es de su competencia y devolvió el expediente a la Fiscalía.

Acuerdo de repartición

Este, afirmaron fuentes de la Fiscalía, es solo uno de los casos de solicitudes de autoridades de EE. UU. que están en estudio por el ente acusador y podrían terminar en una repartición de los bienes asociados a delitos cometidos en ambos países.



En noviembre de 2016, las Fiscalías de Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de colaboración en la lucha contra el crimen organizado que incluye compartir el producto de las extinciones de dominio.



Con esa figura, explicaron las fuentes, se busca por ejemplo que bienes de involucrados en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, como los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y los primos Nule, que están en Estados Unidos, puedan ser decomisados y una parte de su valor regrese a Colombia.



Las fuentes señalaron que en todo caso no se va a entregar el valor total de los bienes de Cifuentes Díaz y tampoco de los otras solicitudes de cortes de EE. UU. frente a procesados por narcotráfico. “Aquí se va a hacer una valoración. Si ya sabíamos del predio y estaba en proceso de extinción de dominio, pues no se puede compartir un porcentaje alto, pero frente a bienes de los que no se tenía información, el porcentaje podría ser mayor”, señalaron fuentes oficiales.



