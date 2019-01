Eln admite ser responsable del atentado a Escuela General Santander

Mediante un comunicado en 'Voces', su página de internet, el Eln admitió haber sido el grupo responsable del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 21 fallecidos y más de 80 heridos, acto que movilizó a la ciudadanía este domingo en distintas partes del país ante el repudio del acto terrorista.

Según el grupo guerrillero, el condenable atentado fue una 'represalia' por el avance del Ejército Nacional en sus territorios alrededor del país. "La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", dice el comunicado de la Dirección Nacional de esta guerrilla.



Sin embargo, el Eln propone, en su documento, "un debate político frente a estos temas", afirmando, también, que "el camino de la guerra no es el futuro de Colombia, es la paz". Incluso, en el comunicado, le solicitan al Presidente Iván Duque enviar su delegación de nuevo a la mesa de negociación.

El acto terrorista a las instalaciones de la Escuela General Santander propició el rompimiento de los Diálogos de Paz que el presidente Iván Duque mantenía con el Eln en la mesa de La Habana.



Duque, tras el estallido del vehículo el pasado jueves, activó la orden de captura de los líderes de la organización delictiva, solicitando a Cuba "capturar y entregar a los negociadores" que están en dicho país.



“Los que han terminado este espacio de oportunidad que le dio el pueblo colombiano son ellos (el Eln), ellos siempre han buscado hablar de paz mientras cometen actos criminales”, afirmó el Presidente durante la jornada de movilizaciones de este domingo.





