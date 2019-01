Tendrán que pagar: director de Policía a autores de atentado

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en declaraciones este viernes hizo un llamado a la unión y anunció que las instituciones trabajarán conjuntamente para esclarecer los hechos ocurridos en la Escuela de la Polícia donde estalló un carro bomba este jueves.

"Quiero presentar mis condolencias a cada una de las familias de nuestros alumnos que fueron víctimas de este vil acto terrorista", fue una de las primeras frases que emitió el Director de la Policía en condolencia de los, hasta ahora, 21 muertos que dejó el atentado terrorista.



"Decirles que estos jóvenes, casi niños, desarmados en un centro de formación fueron víctimas del más vil atentado que repudiamos completamente, pero les aseguramos que esto no quiere decir que hayamos perdido nuestra cabeza ni nuestra capacidad investigativa", afirmó Atehortúa.

El uniformado contó que tras el atentado ordenó que "todas las capacidades antiexplosivas del país se trasladaran a las calles para verificar que no tuviéramos algo parecido" y de ese modo asegurar a la sociedad civil. Además, en su mensaje le agradeció a las autoridades de socorro y al Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por "su gran colaboración" para trasladar a los heridos.



Atehortúa, por otra parte, manifestó que muchos de los alumnos que estaban dentro de la Escuela no tenían acceso a su celular y que por eso dispuso unos móviles para que así "le dieran tranquilidad a sus familias", dijo que además les pidió "que evitaran deambular por la Escuela" y que de ese modo pudiesen "alterar el lugar de los hechos". También admitió haber permitido que los cadetes confirmaran su estado de salud y pudieran "partir a sus hogares".



Por otro lado, dijo que de las 68 personas que ingresaron a los hospitales como heridos, tres eran menores de edad, hijos de Polícias.

De las 68 personas heridas que entraron a los centros hospitalarios, tres eran menores de edad

El General manifestó que la identificación de los cuerpos fue difícil por el impacto de la bomba, pero que entre los que pudieron reconocer, por la indumentaria que portaba, estaba Érika Chicó, la ciudadana ecuatoriana. Además, dijo que tienen identificado a otros tres fallecidos: Cristian Camilo Maquilón Martínez de Chigorodó, Steven Ronaldo Prada Riaño de Ibagué e Iván René Muñoz Parra de Barichara, Santander.



El Director se refirió a los resultados preliminares de las investigaciones: "Queremos decirle, no solo a nuestros policías, sino a toda Colombia, que la orden de mis hombres es trabajar incesantemente, porque estos resultados no solamente son una obligación de la Policía Nacional, sino que son una respuesta de honor por este grave, atroz y vil crimen cometido contra mis policías"



"Sentimos un profundo dolor, pero seguimos pensando todos los días porque además de activar todas estas capacidades, seguimos trabajando en otros ámbitos. La Policía no va a parar, no va a ceder y la Policía va a ser contundente porque cualquiera que crea que puede maltratarnos a nosotros y a la ciudadanía en general con actos terroristas, tendrá que pagar y purgar sus penas y lo haremos dentro de los protocolos establecidos y dentro de la normatividad vigente pero con severidad y dedicación", aseveró.

Cualquiera que crea que puede maltratarnos a nosotros y a la ciudadanía en general con actos terroristas, tendrá que pagar y purgar sus penas

Finalmente, envió un mensaje a los colombianos:



"Pido a ustedes y a toda Colombia que sigamos unidos contra estos propósitos viles porque cuando actuamos con contundencia, entenderán los criminales que no hay espacio para sus actividades ilícitas ni mucho menos para tratar de enfrentarlos con contundencia".



ELTIEMPO.COM