Crímenes macabros que indignaron a los colombianos en los últimos años

Roger Urieles

Génesis Rúa Vizcaíno. Este caso no podía quedarse por fuera de la lista, pues es uno de los que más ha generado conmoción en el país entero. El 28 de septiembre de 2018, en Fundación, Magdalena, se dio un atroz crimen contra una menor de 9 años identificada como Génesis Rúa Vizcaíno. Adolfo Arrieta García fue quien la violó, la ahorcó y luego lanzó su cuerpo a un fogón de leña que prendió en el patio de su vivienda." Pido perdón a la mamá, al papá y a los familiares de esa niña (...). Yo no supe lo que hice, yo también tengo a mi hijo y a mi hija y ahora no tengo nada", afirmó Arrieta desde los calabozos de la Unidad Inmediata de la Fiscalía, en Santa Marta.