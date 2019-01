Caso Odebrecht: vicepresidente de Aval detalla la auditoria interna

El vicepresidente senior de la Contraloría Corporativa del grupo Aval, Rafael Eduardo Neira, dio este jueves su testimonio dentro del juicio contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, relacionado con el escándalo de la firma Odebrecht, que pago sobornos para obtener beneficios en contratos viales.

Neira recordó que en la Concesión Ruta del Sol II, Corficolombiana, empresa del grupo Aval, tenía una participación minoritaria y el socio mayoritario era Odebrecht.



Dijo que en diciembre de 2016 se hizo público el proceso de colaboración de Odebrecht con las autoridades de Estados Unidos -por los sobornos pagados en diferentes países- y en enero el presidente de la compañía ordenó realizar una auditoría interna.



Añadió que se creó un equipo de 17 personas y se inició una revisión profunda del caso. Entre otros, dijo el funcionario, se identificó a las personas que más tuvieron contacto con el tema y se llegó a 23 personas, 6 de las cuales ya no trabajaban en Episol (filial de Corficolombiana en Ruta del Sol II) o Corficolombiana.



Neira también aclaró que estas personas se descartaron porque se trataba de una auditoría privada interna y no podían proceder en los casos en los que ya no había vínculo con la empresa.



Dentro del proceso, se decidió entrevistar a ocho personas, previa revisión de correos electrónicos y demás documentos. El directivo señaló que se preguntó a esas personas si estarían dispuestos a someterse a la prueba del polígrafo y así se hizo.



El vicepresidente contralor dijo que uno de los entrevistados fue Mauricio Millán, exgerente contractual del consorcio Ruta del Sol II y quien ya testificó en el juicio contra Melo.



De acuerdo con Neira, a Millán se le preguntó si había notado algo raro o sospechoso. "El respondió que no. Se le insistió y dijo que no había visto nada raro", señaló el testigo.

El respondió que no. Se le insistió y dijo que no había visto nada raro

Añadió que luego se le envió al polígrafo y, estando en eso, cambió de opinión. Según relató Neira, Millán fue entrevistado de nuevo y mencionó que sí había visto pagos extraños pero que no pudo concretar los montos ni las fechas o empresas a las que se giraron.



El funcionario sostuvo que Millán dijo que le había informado a Melo Acosta pero tampoco pudo precisar en qué circunstancias.



Luego de esto, el vicepresidente contralor dijo que en su momento se comentó lo sucedido con Millán a los directivos de la compañía, quienes determinaron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.



Millan, dijo el testigo, entregó a la empresa un documento narrando las supuestas irregularidades, y este fue también entregado a la Fiscalía.

Igualmente sostuvo que la firma encargada de la auditoría, Price Water House, no entregó a la compañía ningún reporte anormal del manejo de los recursos. Lo mismo sucedió con la auditoría contratada por Odebrecht con la empresa KPMG.



Neira indicó que Melo Acosta no recibió ninguna prima o pago adicional por la adjudicación del contrato Ruta del Sol II y añadió que el expresidente de Corficolombiana no tenía nada que ver con la realización de pagos.



Indicó que se enteró de un concepto que realizó el abogado Hugo Palacios Mejia pero que no le consta quien lo pidió o quién lo pagó.



Sobre Jorge Enrique Pizano, Neira dijo que se reunió 11 veces con él, puesto que este último tenía unas inquietudes sobre unos pagos que le parecían raros y que le llamaban la atención.



Dijo que las reuniones se dieron en septiembre de 2015, pero al ser informaciones que no eran precisas se le suministraron documentos para que se pudiera realizar una reunión con Odebrecht y pedirles explicaciones sobre los pagos.



El testigo sostuvo que esos pagos sospechosos eran diferentes a los que había manifestado Mauricio Millán sobre giros hechos en 2010.



Además, indicó que Odebrecht, por ser el socio mayoritario, tenía el control de los giros y no era posible que Corficolombiana le hiciera una auditoría por lo que el procedimiento era preguntar a ellos sobre los pagos.



Testificó también que Melo Acosta fue enterado de las inquietudes de Pizano y que se determinó llamar a Javier Mejía de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) para que diera más información. Mejía, dijo el testigo, también tenía dudas de algunos pagos.

Entre las evidencias que se adjuntaron al proceso se tuvo en cuenta la declaración de Pizano Callejas el 4 de julio de 2017. Igualmente documentos entregados por él 13 días después, entre ellos un correo electrónico enviado a un funcionario de Corficolombiana y el resumen ejecutivo de sus gestiones en la aplicación de un Manual Sistema de Prevención, Detección y Monitoreo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).



La última testigo de la Fiscalía escuchada este martes hace parte de la Dirección de Asuntos Internacionales del ente acusador y señaló que por cooperación internacional se ha recibido información de países como el principado de Andorra, país usado para mover sobornos pagado por Odebrecht.



Indicó que los fiscales del caso le pidieron en concreto tramitar información sobre giros a la cuenta de un banco en el principado de Andorra a nombre de la empresa Diseños Servicios y Construcciones Management entre junio y agosto de 2010.



REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ