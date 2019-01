Casa por cárcel a Emilio Tapia, condenado por carrusel de contratación

Luego de obtener rebajas en la pena que debía pagar por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, Emilio Tapia logró un nuevo beneficio. Ahora enfrentará el resto de su condena en prisión domiciliaria en Barranquilla.

"El pasado 19 de diciembre el Juzgado de Ejecución de Penas de Barranquilla me otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, no obstante que a la fecha he cumplido con las tres quintas (3/5) partes de la pena que me fuera impuesta por los jueces de la República y que me hacen merecedor de la libertad condicional", explicó en un comunicado el excontratista.

El Inpec, por su parte, confirmó que Tapia salió desde el pasado 28 de diciembre del Batallón de Ingenieros de combate número 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, en donde estaba recluido luego de que argumentara un supuesto plan para asesinarlo en la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba pagando su condena.



"Me comprometí a colaborar con la Fiscalía para el total esclarecimiento de los hechos relacionados con el llamado 'carrusel de la contratación', lo que he cumplido rigurosamente hasta la fecha y lo seguiré haciendo", señaló Tapia.



Hace dos años el excontratista había logrado reducir su condena de 17 a solo 7 años de prisión por los delitos cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.



Además, según lo explicaron fuertes cercanas al caso, junto a otra condena por incumplimiento en los requisitos de contratos y enriquecimiento ilícito, Tapia sumaba 117 meses de prisión y, entre físico y redención, cumplió 80 meses, por lo que tendría derecho al beneficio de casa por cárcel.



JUSTICIA