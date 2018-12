Capturan en La Guajira a capitán acusado de violar a teniente.

El capitán Eduardo Merchán Prieto, señalado por una teniente de la Policía de abuso sexual en su contra el 24 de noviembre, tras un fiesta en la institución, fue capturado hoy en La Guajira, según informó la Fiscalía

El capitán está siendo trasladado a Valledupar, donde la teniente supuestamente agredida, Kelly Sierra, interpuso la denuncia. La orden de captura contra el capitán Merchán había dictada el 7 de diciembre.



Según la denuncia de la teniente ante la Seccional de la Fiscalía en el Cesar, Merchán tomó su celular de una mesa en la que ella lo había puesto mienras se fumaba un cigarrillo, y lo usó para hacerla llegar hasta él.



“Él cogió mi celular que se encontraba sobre la mesa y se dirige a su habitación, y es por ese motivo que yo salgo detrás suyo para reclamarle mi teléfono”, relató la uniformada en la Fiscalía.



Relató que cuando ella entró al cuarto mientras le pedía al capitán que le devolviera el celular él la cogió y la violentó. “Me coge de la mano y me tira a una de las camas, y entonces este en contra de mi voluntad me accede carnalmente”, indica el testimonio de la teniente Sierra.



A través de un abogado, el capitán Merchán, que hasta ayer era prófugo de la justicia, anunció una demanda en contra de la teniente por injuria y calumnia.



Según el abogado de la teniente, Nixon Forero, ella está muy atemorizada, aunque no ha sido víctima de amenazas.



La uniformada había denunciado en su momento que sus comandantes no le habían prestado atención cuando reportó el comportamiento del capitán Merchán.



Su abogado afirma que solamente en los últimas días y tras las denuncias públicas de la teniente, "seguramente por orden de la Dirección General de la Policía", le han prestado mayor atención al caso.





JUSTICIA