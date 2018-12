Capitán de Cesar acusado de abuso sexual tiene orden de captura

La Fiscalía emitió orden de captura contra Eduardo Merchán Prieto, el capitán del Comando Departamental de la Policía en Cesar, denunciado por una teniente de esa institución en el mismo departamento por presunto acoso sexual en la fiesta de fin de año, ocurrida el 24 de noviembre pasado.

La denuncia de la teniente fue recibida por la seccional Cesar de la Fiscalía y el 27 de noviembre se diseñó un plan metodológico investigativo para recopilar el material probatorio respectivo y avanzar con las investigaciones.



Después de esas primeras indagaciones, el 7 de diciembre, el fiscal que lleva el caso ordenó la captura contra ese capitán activo de la Policía Nacional, como presunto responsable del delito de acceso carnal violento.



Desde el día de la expedición de la orden judicial, avalada por un juez de garantías, se ha intentado hacer efectiva la detención, pero no se ha logrado la ubicación ni comparecencia del oficial.



Según el abogado de la víctima, Nixon Forero, la mujer les comentó lo sucedido a sus superiores en su momento, pero estos no tomaron ninguna medida y “le sugirieron que no denunciara, pues sería un escándalo para la institución”.



La Procuraduría ordenó practicar pruebas y obtener el expediente de la investigación disciplinaria del caso. También indaga las medidas adoptadas por el comandante y subcomandante de la Policía en Cesar, en este caso.





REDACCIÓN JUSTICIA@PazyJusticiaET