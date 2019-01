Tribunal de Cundinamarca suspende la venta de Medimás

El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó al agente liquidadora de Salucoop y a Cafesalud suspender "de inmediato" la negociación y suscripción del contrato de venta de tales sociedades con la firma Dynamic Business y Médical Solutions Inc- Dbms Inc, de los acitvos de Medimás Eps y Esimen S. A.



La suspensión se mantendrá hasta que ese mismo tribunal profiera una decisión de fondo sobre ese proceso de cambio de dueño, con el fin de proteger los "derechos e intereses colectivos".

También ordenó a la Superintendencia de Salud abstenerse de autorizar la cesión de acciones de las dos empresas o cualquier otra negociación. Esta medida cautelar se tomó a raíz de una petición del senador Jorge Enrique Robledo, de Roberto Acosta y de la Procuraduría.



Según el Tribunal esta medida no implica que la Eps "deberá dejar de prestar los servicios de salud a los que se encuentra obligada a suministrar".



Al considerar que la venta de Medimás era "inminente", pues ya había una oferta vinculante, el Tribunal frenó el proceso hasta tanto no se pronuncie de fondo.



El pacto consistía, según lo explicó la Procuraduría, en que los accionistas de Medimás Eps y Esimen S. A. cedieran las acciones a Dbms Inc y autorizarán a Cafesalud para que reciba los dineros que fuera esa empresa la que asumiera las cuotas vencidas y pendientes correspondientes a la compraventa con el consorcio Presalud. Sin embargo, el punto de el "estado de incumplimiento" de esos compromisos no había sido tenido en cuenta en la negociación.



De acuerdo con el Tribunal, la "valoración de la idoneidad" sobre ceder esas acciones debe "analizarse" con los informes, medidas de control y vigilancia que los distintos entes de control han proferido respecto a esas sociedades. Esta semana la Contraloría expresó su preocupación frente a la negociación de la venta de la Eps y la garantía de la salud para sus usuarios.



Es por eso que de manera preliminar, el Tribunal calificó como "preocupante" el hecho de que frente a las falencias administrativas, técnicas y financieras, se prefiera la venta de la Eps y no la "adopción de las medidas de saneamiento sugeridas por los organismos de control".



"El despacho no puede dejar a criterio y bajo responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud el mantener incólumes las condiciones que permitan hacer efectiva la sentencia que sea emitida por esta corporación (...) corresponde a la colegiatura garantizar tales condiciones", añadió el Tribunal.



Será entonces el mismo Tribunal el que deba evaluar de fondo la situación técnica, financiera para definir el futuro de Medimás y de sus usuarios.



JUSTICIA Y PAZ