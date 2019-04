Semana clave en el Consejo de Estado para curul de Ángela M. Robledo 

La misma sección del Consejo de Estado que tomó la decisión de declarar nula la elección de Antanas Mockus en el Senado será la encargada de tomar una decisión en el caso de la congresista de oposición Ángela María Robledo.

Robledo ocupa una curul en la Cámara de Representantes gracias a haber obtenido la segunda votación más alta en las pasadas elecciones a la Presidencia, como fórmula de Gustavo Petro, quien a su turno esa votación le dio derecho a ocupar un escaño en el Senado.



Sin embargo, en el Consejo de Estado cursa una demanda por doble militancia en contra de la representante Robledo. La decisión de su caso está prevista que se tome en los próximos días.

“A mí me demandan pidiendo ‘nulidad de la elección’ cuando yo no me presenté para para ser congresista sino vicepresidenta y lo hice a título personal. Creen que están demandando la curul, pero en realidad cuestionan la Constitución que es la que me otorga la curul de la oposición”, sostiene Robledo, quien hacía parte del partido Alianza Verde cuando Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, le propuso ser su fórmula a la Vicepresidencia.



A la actual vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, también se le inició un proceso ante el Consejo de Estado por la misma doble militancia. Sin embargo, en su caso, los magistrados determinaron que no se configuró dicha circunstancia. Ella, conservadora, formó coalición con Iván Duque, del Centro Democrático.



“Mi caso es parecido al de Marta Lucía Ramírez, para ella el Consejo de Estado ya dijo que no hubo doble militancia. Para mí, la decisión aún no se toma. Ambas renunciamos a una colectividad el mismo mes, para presentarnos a título personal a la elección”, argumenta Robledo.



La doble militancia, agrega Robledo, es estar simultáneamente en dos partidos, pero asegura que antes de ser fórmula vicepresidencial renunció al partido ‘Verde’. “Constitucionalmente, no tenía que renunciar un año antes. Para la elección a la vicepresidencia no existe inhabilidad de tiempo”, añade la representante a la Cámara.



La denominada curul de la oposición está contemplada en la Constitución, en su artículo 12. Allí se deja claro que esos escaños serán adicionales a los previstos en cada corporación, en este caso, para la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, en Cámara y Senado.



