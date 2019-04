Iván Cepeda recusa a magistrada de la Corte que investiga a Uribe

El abogado del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, presentó una recusación para que la magistrada Cristina Lombana se aparte de la investigación que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Cepeda hizo esta recusación, por un lado, por la trayectoria en las Fuerzas Militares que ha tenido Lombana. Según Cepeda como fue oficial de las Fuerzas Armadas, "tuvo relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe (...) Actualmente Cristina Lombana dirige la investigación contra su exjefe Álvaro Uribe, entonces comandante Supremo de las Fuerzas Militares ".



Esa subordinación que hubo en el pasado, dice Cepeda, "representaría una carga de desconfianza sobre la independencia e imparcialidad judicial".



Cepeda también asegura que, tal y como lo reveló el periodista Daniel Coronell, durante el proceso de selección de los nuevos magistrados en la Corte Suprema, que se hizo el año pasado, Lombana no informó que había trabajado en el pasado con el abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe.



Según el abogado Villalba, "no podría pregonarse apariencia de imparcialidad de una jueza que fue subalterna de quien actualmente investiga. Tampoco puede predicarse apariencia de imparcialidad de quien evitó poner en su hoja de vida la relación laboral con quien funge como abogado defensor de una persona con mucho poder, como lo es el expresidente Uribe".

En días pasados la magistrada Lombana respondió a la columna del periodista Daniel Coronell afirmando que su trabajo con la oficina de abogados de Granados fue hace más de 20 años. Dijo que en su postulación a la Corte no incluyó su paso de tres meses por la oficina de Granados "simplemente porque no podía probarla".



La magistrada asegura que cuando trató de obtener esa certificación para incluirla en su hoja de vida en la Corte, se le informó que en el historial del registro de abogados no figuraba su vinculación.



Lombana también dijo que el 16 de enero de este año ante la Sala Especial de Instrucción dejó constancia de que había trabajo con Granados hace 20 años.



Así, la magistrada ha dicho que esa situación, a su juicio, "no constituye causa legal de impedimento alguno" para separarse de la investigación contra Uribe. En todo caso, la recusación de Cepeda tendrá que ser estudiada por la Corte, que deberá determinar si separa o no a Lombana del proceso.



La investigación contra Uribe se inició hace un año, cuando fue llamado a indagatoria junto con el congresista Álvaro Hernán Prada porque, supuestamente, estaban intentando manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado a Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.



