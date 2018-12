Reacciones al nuevo nombre en terna para fiscal 'ad hoc' de Odebrecht

Este jueves la Corte Suprema de Justicia convocó a los magistrados a una Sala Plena Extaordinaria para las 8 y 30 de la mañana con el fin de poder tomar una decisión frente a quién deberá ser el fiscal ad hoc en el caso Odebrecht.

El presidente Iván Duque reorganizó la terna que la semana pasada le fue devuelta por la Corte Suprema de Justicia, luego de que la magistrada de la Sala Civil de ese alto tribunal, Margarita Cabello Blanco, renunció a su postulación debido a críticas frente a su nombre.



Así, este lunes Duque anunció en la terna a Gilberto Orozco Orozco, quien reemplazará a Cabello, y se mantuvo con sus otros dos candidatos: Clara María González -Secretaria Jurídica de Presidencia- y Leonardo Espinosa Quintero, decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda.



Orozco es abogado de la Universidad Libre, y ha trabajo como magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y viceministro de Justicia, y catedrático de la Universidad Sergio Arboleda.

Al ser consultados por EL TIEMPO, expertos opinaron frente a la postulación de Orozco. Mientras algunos critican que no sea penalista, otros hablan bien de su trayectoria y su experiencia en la Rama Judicial.



Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que lo más importante es asegurar que las personas que integran la terna no tengan vinculo, ni pasado ni presente, con la empresa Odebrecht.



Dijo que mientras en Espinosa se puede ver un perfil académico, y en González, un perfil en el que se resalta su experiencia como abogada y árbitro, en el caso de Orozco, el nuevo ternado, se ve un perfil "en el que se resalta su experiencia jurisdiccional, como exmiembro de la Rama Judicial".-



Frente a la terna en general, Herrera dijo que en principio de observa que cumple con los requisitos "dado que las tres personas cumplen con requisitos formales para desempeñarse como magistrado de alta Corte, lo que por asimilación requiere un fiscal ad hoc".



Señaló que lo que espera la Corporación Excelencia en la Justicia es que la Corte "indague de manera exhaustiva, vía una entrevista inicial, sobre todos los aspectos que le permitan tener la certeza de que la persona que va a elegir cumplirá lo que le indicaron". Por eso, dijo Herrera, las entrevistas a los candidatos deberían ser públicas y permitirse el acceso ciudadano para garantizar el control.



Para Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, el nombre de Orozco muestra que "es notoria la inclinación del presidente Duque por lo que tiene que ver con la Universidad Sergio Arboleda. Allí no hay nada ilegal, pero sí es una inclinación incómoda y muestra una falta de pluralismo en su visión jurídica".



Pero más que Orozco, Gallón señaló que el problema es de fondo debido a que, como lo han expuesto expertos como Yesid Reyes, Rodrigo Uprimny o Humberto de la Calle, "el problema es que el Fiscal no está solamente impedido para dos casos -para los que operaría el fiscal ad hoc- sino que la repercusión de sus acciones, en relación con el Grupo Aval y Odebrecht (...) esa intervención ha sido muy grande"..



Por eso Gallón señaló que la solución no es un fiscal marginal que se ocupe de dos o tres casos de Odebrecht, sino que el problema se transformó "en una pérdida de credibilidad de la Fiscalía, que amerita considerar seriamente la conveniencia para todo el mundo, incluso para el Fiscal, de tener un Fiscal nuevo, limpio de toda sospecha".



Hugo Quintero, experto penalista, señaló que Orozco es una persona "conocida dentro de la Rama Judicial", con un mayor reconocimiento como laboralista. "Ha sido magistrado del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Laboral, auxiliar de la Sala Laboral de la Corte, y magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. No le conozco ejecutorias en materia penal", dijo.



Quintero señaló que "para ser Fiscal General no es requisito ser penalista, y uno de los mejores fiscales, como Gustavo de Greiff, no ha sido penalista". Sin embargo, advirtió que en este caso concreto, "como tendrá que dedicarse exclusivamente a la investigación de Odebrecht, uno sí esperaría que el perfil fuera de derecho penal y tuviera experiencia con el derecho penal".

JUSTICIA