Hasta brujería planeaban quienes 'chuzaban' a magistrados: Fiscalía

La Fiscalía General aseguró que desde comienzos de este año, en medio de unas interceptaciones que se estaban realizando contra dos personas vinculadas a un caso de corrupción local, el ente acusador escuchó que había un interés de esa red de acceder a las comunicaciones de magistrados.



En esos audios, según la Fiscalía, inicialmente no se mencionaba a qué Corte era a la que se quería 'chuzar', hasta que en las interceptaciones a la red se encuentra que tenían un interés en escuchar a un magistrado de la Corte Constitucional.



En esos registros de audio, dice la Fiscalía, se encontró que la red hablaba de presentar una tutela entre el 7 y el 14 de febrero de este año, con la que pretendían afectar un caso de corrupción.



En los audios, dice la Fiscalía, se escuchó que supuestamente la red ilegal hablaba hasta de hacerle brujería a un magistrado para que tramitara esa tutela a su favor.



La Fiscalía asegura que por ahora no tiene certeza de que las interceptaciones a los magistrados se hayan realizado efectivamente, ni de qué caso o qué tutela era la que se quería afectar en la Corte Constitucional. El ente acusador asegura que, en todo caso, las interceptaciones no tienen relación con el proceso de paz.

En medio de la investigación, dice la Fiscalía, el 14 de febrero el órgano acusador le advirtió a la Corte Constitucional sobre las supuestas 'chuzadas' a magistrados. Para investigar la situación el alto tribunal le envió a los fiscales una lista de las tutelas que se radicaron entre el 7 y el 14 de febrero, fecha en la que la supuesta red dijo que presentaría uno de esos recursos.



La Fiscalía asegura que la idea de la supuesta red que escuchaba a los magistrados era desprestigiar a la Corte Constitucional.



El órgano acusador, además, descarta que el caso de interceptaciones tenga que ver con el general (r) Humberto Guatibonza.



Las declaraciones de la Fiscalía General contrastan con lo dicho esta mañana por la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz. La magistrada aseguró que tanto telefónicamente como por una carta la Fiscalía les confirmó que una red ilegal está interceptado sus comunicaciones, y que esa red tendría interés en el trámite de una tutela en el alto tribunal.



La magistrada dijo que, según lo dicho por la Fiscalía, esta red escuchaba sus conversaciones telefónicas con el fin de usar datos de su vida privada para presionar el trámite de alguna tutela. Pero por el momento, ni la Corte ni la Fiscalía tienen conocimiento sobre qué asunto en particular era el que esos terceros tenían algún tipo de interés.



Aunque la Fiscalía asegura que el caso no tiene que ver con el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, Ortiz dijo esta mañana que informalmente la Fiscalía sí le ha dicho a al alto tribunal que la organización criminal que podría estar detrás de las interceptaciones, estaría ligada a Moreno, condenado por el 'Cartel de la Toga'.



Sin embargo, la magistrada asegura que mencionar a Moreno por ahora es especulativo, ya que al hacer un barrido no se encontró ninguna tutela suya o de otros implicados en el 'Cartel de la Toga' que esté siendo tramitada en la Corte.



Una tutela que había presentado Moreno en el 2016, y otras tres que había presentado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos (también vinculado al caso del 'Cartel de la Toga'), no fueron seleccionadas y, por lo tanto, esos casos fueron archivados. Eso significa que nunca fueron tramitadas en el alto tribunal.



Por ahora, los magistrados se reunirán con el fiscal Fabio Espitia, encargado de investigar el caso. El primer paso, explicó Ortiz, implica que los celulares de los magistrados sean sometidos a vigilancia para establecer si todos o algunos de sus teléfonos han sido intervenidos.



