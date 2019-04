¿Qué caminos le quedan a Robledo para salvar su curul en el Congreso?

Ante la decisión del Consejo de Estado de anular la resolución que designó como Representante a la Cámara a Ángela María Robledo, por doble militancia, las opciones de la líder política para permanecer en el Capitolio son pocas, pero existen.



Al ser la nulidad electoral una decisión jurídica de única instancia, no pueden interponerse recursos ordinarios como la apelación, pero le queda el camino de la tutela o, incluso, acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Eventualmente, aunque con muy poca probabilidad de éxito, la defensa de Robledo podría buscar un recurso de nulidad frente a la decisión del Consejo de Estado, pero este solo procede frente a casos ostensibles de violación al debido proceso; situación que no parece ajustarse a este caso.



Tal como ocurrió con Mockus, a quien hace 15 días la Sección Quinta del Consejo de Estado le anuló la elección, es viable, según expertos, instaurar una tutela contra la determinación tomada este jueves.



Robledo también podría optar por la instancia internacional, aunque esto toma más tiempo y , al igual que con la tutela, no se detienen inmediatamente los efectos del fallo del Consejo de Estado.



Sea cual sea el camino jurídico que elija Robledo, deberá dejar el Congreso mientras el recurso que interponga no sea aceptado y se concedan medidas cautelares que puedan suspender los efectos del fallo que anuló la resolución que le dio una curul en la Cámara de Representantes.



La demanda que estudió el alto tribunal para tomar la decisión de decretar nula la curul de Robledo provino de una veeduría ciudadana que dijo que la líder política incurrió en doble militancia al no haber renunciado a su partido, Alianza Verde, 12 meses antes de estar en otro movimiento político, Colombia Humana, por el cual fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Por haber sido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, él obtuvo una curul en el Senado y ella, en la Cámara.



La decisión que la dejó sin silla en la Cámara de Representantes fue tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en una votación de tres contra uno. El fallo dice que se anula la resolución 1595 de 19 de julio del 2018, expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual manifestó que Robledo tenía el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo constitucional 2018-2022.



