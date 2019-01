Procuraduría pide que Santrich no pierda investidura de congresista

Este lunes, en la audiencia adelantada por el Consejo de Estado contra el exjefe guerrillero de las Farc, Jesús Santrich, por el proceso de pérdida de investidura que se le abrió, la Procuraduría pidió que a este no se le prive de sus derechos políticos.

El Ministerio Público pidió a los consejeros en la diligencia que no le decreten la pérdida de investidura, invocada por la Cámara de Representantes, en la medida en que "no están dados los elementos" de esta figura, en este caso debido a que no se posesionó por un hecho ajeno a su voluntad.



La audiencia había sido suspendida desde el 3 de diciembre y tuvo que hacerse en La Picota, ya que Santrich permanece preso y pedido en extradición por supuesta conspiración en el envío de cocaína a Estados Unidos. En la audiencia inicial se había negado el traslado del exjefe guerrillero al Palacio de Justicia.



A Santrich se le adelanta un proceso de pérdida de investidura porque no se posesionó en su cargo de congresista al inicio de la legislatura, el 20 de julio pasado, por estar privado de su libertad. El exjefe guerrillero iba a ocupar la curul de Representante a la Cámara, una de las otorgadas por el acuerdo de paz al hoy partido Farc, por el departamento de Atlántico.

La defensa del exjefe guerrillero, asumida por Alirio Uribe, se pronunció en el mismo sentido. Por su parte, el representante suplente a la Cámara por Atlántico, Benedicto Gónzález, quien ocupó la curul de Santrich como medida cautelar para garantizar los derechos políticos de Farc tras su desarme, dijo que se debe respetar el acuerdo de paz y que el hecho de que Santrich no se haya posesionado obedece a una fuerza mayor.



Durante la audiencia el propio Santrich habló. Dijo que nunca ha tenido "involucramiento en negocios legales ni ilegales, y mucho menos de narcotráfico. Jamás he intentado o pensado siquiera mover un gramo de cocaína para ningún lado. No soy un traqueto, soy un revolucionario y un gestor de paz que anhela que no se siga atropellando el derecho fundamental de la participación política del partido Farc, que tiene connotación normativa de orden constitucional y del derecho internacional".



