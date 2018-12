Por pelea de Minjusticia y Cámara podría hundirse reforma a justicia

En agonía está en estos momentos el proyecto de reforma a la justicia que pretende darle un vuelco a la administración de justicia en Colombia, buscando que sea más eficiente.



El texto que cursa en el Congreso está a punto de hundirse pues, además de que a su paso por el Senado le cercenaron varios de los artículos más importantes, ahora, en la Cámara de Representantes, el proyecto no ha comenzado los debates necesarios.

Al ser un proyecto de cambio a la Constitución requiere de 8 debates para ser aprobado, los cuatro primeros antes del próximo 16 de diciembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias del Congreso. El texto ya pasó sus dos primeras pruebas en la Comisión Primera y luego en la Plenaria del Senado, pero le restan dos debates más en la Cámara de Representantes antes de la fecha límite.

Aunque desde el 16 de noviembre el proyecto está listo para ser discutido en la Cámara, hasta ahora el movimiento al respecto ha sido prácticamente nulo, por lo que, por los apretados tiempos, la ministra de Justicia Gloria María Borrero envió una carta al presidente de esa corporación, Alejandro Chacón, apelando a una colaboración armónica entre las ramas del poder y solicitándole celeridad en el importante trámite.



“Resulta muy preocupante que a la fecha el proyecto todavía no haya sido repartido por usted a la Comisión 1 Constitucional Permanente de la Cámara. Según sus propias afirmaciones, usted tiene previsto repartirlo una vez se realice el foro que liderará el próximo 29 de noviembre, luego de revisar las actas y documentos del trámite en Senado que están en su despacho desde el viernes 6 de noviembre de 2018”, dice la misiva de la Ministra.

Borrero agregó que la “decisión de someter el reparto a esas condiciones hará imposible el cumplimiento del requisito constitucional de trámite de la primera vuelta de la reforma constitucional antes del término del actual periodo ordinario de sesiones. En otras palabras, señor Presidente, la demora en el reparto del proyecto elimina la posibilidad actual de darle a Colombia una reforma a la justicia por vía del Congreso de la República”.

Si por trámite y tiempos se hunde la #ReformaALaJusticia, el Gobierno la volverá a presentar. Estamos convencidos de que la justicia necesita una reforma y este es el momento para hacerla@WRadioColombia @jsanchezcristo — Gloria María Borrero Restrepo (@GloriaMBorrero) 30 de noviembre de 2018

Esta carta desató una fuerte respuesta por parte de Chacón, quien en varias páginas se despachó contra la ministra, a quien además señaló de tener información falsa.



En principio el presidente de la Cámara dijo que, obedeciendo a sus funciones, “resulta indispensable precisar que los trámites que atañen a los Actos Legislativos requieren la acuciosa y detallada revisión que garanticen los deberes Constitucionales para tales efectos”, tras de lo cual continuó diciendo que si no se había repartido el proyecto era porque, a pesar de que desde el 16 de noviembre tenía el auto que daba inicio al trámite en Cámara, no estaban en esa corporación las actas de Aprobación de la Comisión Primera y de la Plenaria del Senado, sin lo cual, según él, no podía repartir el proyecto.



Chacón reconoció que aún faltando pocos días para el fin del tiempo que tiene la reforma citó a un foro, pero dijo que en el ejercicio de sus funciones como Presidente de la Cámara designó la Comisión Accidental para la Promover la colaboración armónica entre las ramas del Poder Público en asuntos de reforma a la justicia, buscando el propósito de colaboración "que usted manifiesta tardíamente en su Carta y que hasta la semana pasada se dignó llamarlos”.

Según Chacón, esta comisión buscaba que los representantes pudieran ir conociendo los temas más importantes de la reforma ante de su discusión formal, “a sabiendas de que iba a llegar dicha Reforma tardíamente a la Cámara de Representantes”.



El presidente de la Cámara continúo diciendo que entienden la importancia del proyecto pero que en su momento la Ministra no tuvo el mismo “afán” que ahora tiene “para trabajar de manera armónica con la Cámara de Representantes, (...) muy a pesar de lo anterior, estamos a la espera de las Actas que usted manifiesta que están en la Presidencia pero que según certificación que se anexa es falso, para continuar con el trámite legislativo y proceder a dicho reparto”.



Es así como en un intercambio de cartas, que dejan ver la incomodidad del Presidente de la Cámara de Representantes con la manera como el Ministerio de Justicia ha llevado el trámite de la reforma en el Congreso, se agotan las últimas horas que tiene este proyecto para no hundirse definitivamente.

Espero que la semana entrante podamos debatir la #ReformaALaJusticia en @CamaraColombia y que los tiempos nos den para sacarla adelante.@WRadioColombia @jsanchezcristo — Gloria María Borrero Restrepo (@GloriaMBorrero) 30 de noviembre de 2018

En el mejor de los escenarios, el proyecto se debatiría y votaría el lunes o martes de la próxima semana y tendrían que pasar ocho días para que llegara a la plenaria, lo cual sería, aproximadamente, el miércoles 12 de diciembre, tan solo cuatro días antes del fin de la legislatura.



Eso quiere decir que para que no se hunda el proyecto en esos cuatro debe recibir una ponencia, ser anunciado, discutido, votado y aprobada su conciliación, en caso de ser necesaria.

