Ordenan a exmagistrado devolver plata que logró con tutela en 2007

Después de 10 años de burlar a la justicia y evitar devolver un dinero que le habían entregado indebidamente, un exmagistrado deberá regresar más de 180 millones de pesos al Estado.



Se trata de Javier Ortiz del Valle quien por una decisión del Tribunal de Boyacá había logrado mantener el derecho sobre una prima salarial que recibió en 2007.



Ahora el alto tribunal revocó ese fallo y no solo dijo que ese dinero había sido pagado indebidamente, sino que señaló una serie de irregularidades como, por ejemplo, que la Nación nunca se defendió y que el mismo exmagistrado eligió y posesionó a los jueces que luego lo favorecieron con la decisión de conservar el dinero.

En 2007, Ortiz del Valle junto a otros 17 magistrados -entre los que también estaba el exmagistrado Gustavo Malo- de Tribunales de Bolívar y Cartagena interpusieron una tutela exigiendo a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj) el pago de una bonificación por compensación.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar le reconoció a Ortiz el derecho a la bonificación y ordenó pagarle 189'111.771 pesos, luego de la retención en la fuente llegaron a sus bolsillos 180'855.734 pesos. Cuatro días después, la Deaj le había desembolsado el dinero.



Sin embargo, siete meses después el Consejo de Estado revocó el fallo y ordenó a Ortiz devolver el dinero en máximo un mes. Hasta la fecha, es decir 10 años más tarde, el exmagistrado sigue sin devolver el dinero, según se lee en el nuevo fallo de esta alta corte, que tiene fecha de marzo pasado.



La sentencia dice que nueve meses después de esa primera orden ni Ortiz devolvió el dinero ni la Nación se lo cobró, y cuando el 18 de junio del 2009 la Deaj le ordenó el reintegro, el exmagistrado pidió revocar la decisión diciendo que "el principio de buena fe impide al Estado pedir su reintegro y legitima al ciudadano a recepcionar estos dineros y apropiarlos debidamente".



Y agregó, en ese momento, que como no se realizó el reintegro en el mes inicialmente ordenado, todo el proceso era inválido, es decir, "él no devuelve la plata porque no se la cobraron a tiempo", resalta el fallo de marzo de este año, que agrega que esto "es como legitimar un robo por el simple hecho del paso del tiempo".

En 2010 Ortiz del Valle instauró una demanda para que se anularan las órdenes de pago que había en su contra. En primera instancia ese caso fue fallado a favor del exmagistrado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, del que Ortiz era presidente para la época. Como los magistrados del Tribunal se declararon impedidos, se sortearon conjueces para tomar la decisión. Ese sorteo lo realizó el mismo Ortiz del Valle en mayo del 2011 , "es decir, el demandado hizo el sorteo de sus propios jueces y luego los posesionó", señala el nuevo fallo del Consejo de Estado.



En septiembre del 2016 esa sala de conjueces decidió anular las resoluciones que obligaban a Ortiz del Valle a devolverle el dinero al Estado. Como la sentencia no fue apelada por la Rama Judicial, se envió, para consulta, al Consejo de Estado, que la seleccionó para revisión y concluyó que el exmagistrado debía devolver el dinero.



Dentro de ese proceso, resaltó la decisión, la Nación no se defendió en ningún momento, ni presentó abogados, ni alegatos de conclusión ni apeló el fallo de primera instancia, por lo que en los últimos 8 años el demandante nunca tuvo una contraparte.



El Consejo de Estado consigna que la demanda de Ortiz del Valle tuvo un "curioso trámite y una sistemática indefensión de la Administración e inactividad de los órganos de control, (...) después de 12 hechos en contra del interés público nadie ha salido en su defensa, a pesar de que a la fecha no se ha reintegrado el dinero indebidamente pagado".

Y si bien el alto tribunal aclara que Ortiz del Valle estaba en todo su derecho de pedir a la justicia el pago de la bonificación a la que, según él, tenía derecho, la tutela no era el medio para esto; por lo que, dice el fallo, "no puede hacer justicia por su propia mano y retener dineros estatales (...) y menos un magistrado".



Ahora, la sentencia del Consejo de Estado que ratifica la obligación de Ortiz de pagar el dinero también incluyó medidas ante la inactividad del Estado y compulsó copias a la Contraloría, la Procuraduría y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para que realicen las investigaciones correspondientes por la inactividad de la Deaj en este proceso.

