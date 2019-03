Magistrada que investiga a Uribe responde a columna de Daniel Coronell

La magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Eugenia Lombana, respondió a una columna de opinión del periodista Daniel Coronell, en la que asegura que Lombana, quien tiene a cargo el proceso de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, trabajó en el pasado con el abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe.



Según el texto de Coronell en la revista Semana, Lombana nunca reportó ese trabajo en la hoja de vida oficial que le entregó a la Corte Suprema de Justicia para su elección, el año pasado.

La magistrada Lombana aseguró, ante la publicación que "pone entredicho mi legitimidad como magistrada de la Sala Especial de Instrucción", que su trabajo con la oficina de abogados de Granados fue hace más de 20 años.



Según Lombana, cuando se postuló como magistrada para la Corte, no incluyó como experiencia el paso que tuvo por la oficina de Granados "simplemente porque no podía probarla".



La magistrada aseguró que trató de obtener esa certificación para incluirla en los documentos que presentó ante su postulación en la Corte, "pero se me informó que ni siquiera figuraba en el historial de registro de abogados de esa firma".



Lombana asegura que nunca ha negado, "ni pública, ni privadamente, mi fugaz experiencia de tres meses en la oficina de abogados del doctor Jaime Granados".



Incluso, asegura, el 16 de enero de este año en la Sala Especial de Instrucción dejó "constancia de esta información en Acta No. 011".

La magistrada asegura que "además de esta breve relación laboral que tuvo lugar hace más de 20 años -concretamente, en el año 1997-, no volví a tener contacto personal ni profesional con el doctor Granados".



Lombana asegura que lo volvió a ver hace pocas semanas como abogado de una de las diligencias que estaban programadas por su despacho.



Según Lombana, esta situación "no constituye causa legal de impedimento alguno para apartarme del conocimiento de los procesos en los que el doctor Granados actúa como abogado".



En todo caso, la magistrada aseguró que si alguna de las partes en el proceso que se lleva contra Uribe consideran que debe apartarse de esa investigación, "cuentan con las herramientas jurídicas para tramitar las inquietudes pertinentes", es decir, para presentar recusaciones en su contra, si así lo consideran.



La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe se inició el año pasado, cuando el proceso estaba en el despacho del exmagistrado José Luis Barceló.

José Luis Barceló y Álvaro Uribe Foto: Claudia Rubio / EFE

Hace un año el magistrado Barceló le abrió un proceso formal a Uribe y al congresista Álvaro Hernán Prada y los llamó a indagatoria porque, supuestamente, estaban intentando manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado a Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.



Después de la ley de doble instancia y la creación de dos nuevas salas en la Corte (la Sala Especial de Instrucción, y la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia), el proceso salió del despacho del entonces magistrado Barceló, y pasó a manos de una sala de instrucción en la cual la principal investigadora es la magistrada Cristina Eugenia Lombana.



Aunque Uribe ha presentado diferentes recursos para intentar anular su investigación, en febrero pasado la nueva Sala de Instrucción negó su petición de nulidad considerando que todas las decisiones que tomaron los primeros magistrados que lo llamaron a indagatoria, es decir Barceló y otros dos magistrados de la Sala Penal, estuvieron cobijadas por la Constitución.



Además, los nuevos investigadores de Uribe, entre ellos Lombana, determinaron que las pruebas que los anteriores magistrados habían ordenado practicar en el caso de Uribe fueron legales, y en el caso no hubo arbitrariedad, ni extralimitación por parte del magistrado Barceló, cuando abrió el proceso.



JUSTICIA