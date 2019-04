Los episodios que hacen sospechar a la Corte de supuestas 'chuzadas'

Este domingo la Corte Constitucional aseguró a través de dos trinos que le pedirá a la Fiscalía General, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia que investigue y le informe si sobre los magistrados se han realizado interceptaciones o escuchas de sus conversaciones para obtener información sobre los asuntos que estudia el alto tribunal.



La Corte Constitucional le enviará este lunes a estas autoridades una carta requiriendo esta información, debido a varios episodios que han hecho sospechar a los magistrados que la información que manejan está siendo de conocimiento de terceros.

Interceptaciones de teléfonos

Ante la Sala Plena del jueves pasado varios magistrados manifestaron su preocupación por la posible interceptación de sus teléfonos.



Entre los magistrados que creen que sus llamadas están siendo escuchadas, y manifestaron su temor están Alejandro Linares, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Carlos Bernal y Alberto Rojas Ríos.



Los magistrados aseguran que tienen información de que sus conversaciones telefónicas están rodando en altos círculos, lo que generó sus alarmas. Además, aseguran que a veces escuchan ruidos extraños en sus llamadas, lo que los hace sospechar sobre la intervención de sus teléfonos.

Filtraciones

Otro de los elementos que hace sospechar a los magistrados tiene que ver con supuestas filtraciones de información reservada que se discute en las Salas Plenas y que ha terminado siendo de conocimiento público.



Esto ha hecho pensar a los magistrados que les han instalado micrófonos en las salas de audiencias, aparatos a través de los cuales estarían escuchando sus debates.

Temas claves

Los magistrados de la Corte Constitucional sienten que el ambiente se ha puesto mucho más tenso desde que el alto tribunal ha tenido la discusión de asuntos claves como las leyes de la Jurisdicción Especial para la Paz, principalmente a raíz de las objeciones del presidente Iván Duque sobre la ley estatutaria.



El alto tribunal tuvo hace varias semanas la discusión sobre una carta en la que el presidente de la Cámara, Carlos Chacón, le consultó si podría tramitar las objeciones de Duque. El resultado de la Corte fue indicarle que por ahora no se pronunciaría, y que el Congreso podía darle el trámite que considerara, caso en el que la Corte más adelante activaría su competencia para revisar si el resultado se ajusta o no a la constitución.



Otro caso en el que la Corte siente que hay mayor presión es el de la revisión del glifosato, como herramienta para combatir los cultivos ilícitos. El alto tribunal hizo una audiencia pública hace más de un mes y actualmente está revisando si mantiene o no los condicionamientos que le puso al Gobierno para volver al glifosato. Uno de ellos es certificar que este químico no implica un daño para la salud.

Sospechas sobre organismos de Estados Unidos

Oficialmente la Corte Constitucional asegura que sus sospechas sobre las supuestas interceptaciones y escuchas no recaen sobre ninguna persona o institución.



Sin embargo, 'off the record', magistrados han planteado que detrás de estos casos podrían estar organismos de inteligencia de Estados Unidos.



Algunos magistrados consideran que temas como la JEP, la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich y el glifosato se han convertido en asuntos de Colombia de mayor interés para las autoridades norteamericanas.



En abril pasado hubo una reunión entre congresistas y el embajador de Estados Unidos Kevin Withaker. Tras ese encuentro, extaoficialmente, algunos representantes afirmaron que el embajador les manifestó la preocupación de su gobierno por las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP, lo que sintieron como una presión.



Por esos días también se conoció que el embajador invitó a la Corte Constitucional a una cena, pero que los magistrados se negaron a asistir a dicha cita.



