La tutela que Cepeda y Leyva le ganaron al presidente Duque

El senador de Polo Iván Cepeda y el exministro conservador Álvaro Leyva le ganaron un pleito jurídico al presidente Iván Duque.



El Tribunal de Cundinamarca les dio la razón a Cepeda y a Leyva, facilitadores en el proceso de paz con el Eln, en una tutela que intepusieron contra el mandatario por no responder adecuadamente un derecho de petición hace más de cuatro meses, relacionado con información del proceso de paz que se sostuvo con esa guerrilla.

En ese derecho de petición pedían que lo logrado en las negociaciones de paz con el Eln, hasta antes del atentado contra la Escuela de Cadetes que cometió esa guerrilla el 17 de enero de este año, fuera depositado ante la ONU.



Con ese hecho, Duque decidió no reanudar el diálogo que esa insurgencia había sostenido con el gobierno del presidente y premio nobel de Paz Juan Manuel Santos.



En su decisión, el Tribunal le ordena al mandatario que responda el derecho de petición de ambos, en un plazo de cinco días luego de la notificación, en el cual Leyva y Cepeda enfatizaron que los avances en el proceso con el Eln sean dados a la ONU. En todo caso, ese fallo puede ser susceptible de impugnación.



Entre los avances, más allá de haber construido una agenda de negociación en marzo de 2016, con seis puntos, está la puesta en marcha de un plan piloto sobre desminado humanitario en Nariño.

Cepeda argumentó la necesidad de esa acción ante la ONU así: “Creemos que ese acumulado histórico que se logró hacer con tantos esfuerzos no debe ser dilapidado, y que por lo tanto, en la eventualidad de un nuevo proceso de paz, se pueda tomar esos acuerdos y esa experiencia acumulada como base para lograr muy pronto la paz con el Eln”.



Otro avance para Leyva y Cepeda fue la Comisión aprobada “Acuerdo humanitario Ya para el Chocó”, y garantizar la participación activa de la sociedad civil en el proceso de paz con Eln.



“Lo acordado hasta ahora entre el gobierno y el Eln contiene compromisos (…). Es imperativo que se respeten por el Estado colombiano para que ante posibles conversaciones en un próximo futuro, al reanudarse estas, sea teniendo en cuenta lo ya pactado”, señalaron en su petición.



Inicialmente obtuvieron una respuesta el pasado 5 de abril, pero los facilitadores de paz la calificaron de imprecisa e incongruente. De igual modo lo determinó el Tribunal de Cundinamarca, pues dicha respuesta "no cumplió requisitos legales y jusrisprudenciales, y no explica las razones o motivaciones del fondo del asunto, lo que implica que no existe una respuesta congruente y precisa".



“Es lamentable que el Presidente de la República no cumpla con sus labores constitucionales y por eso nos veamos en la necesidad de interponer una acción de tutela para que se haga efectivo el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución nacional”, dijo Cepeda.





