Ordenan incluir en registro de profesionales de la salud a una partera

Aunque desde el siglo XX existen normas respecto del oficio de partera en Colombia y, en 2017, el Ministerio de Cultura expidió una resolución que incluye los “saberes asociados a la partería afro del Pacifico” en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional, solamente ahora las reconoce una decisión judicial como un actor válido del sistema de salud del país.

El juzgado segundo administrativo de Bogotá se pronunció al respecto al resolver una demanda de una mujer a quien le habían negado la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), listado en el que están las personas autorizadas para ejercer oficios en temas relacionados a la salud.

La demandante es una mujer francesa graduada de una escuela belga como partera, título que el Ministerio de Educación le convalidó en 2014, pero a quien el Ministerio de Salud le negó en 2016 la inscripción en el Rethus, y, por ende, no había podido ejercer su profesión en Colombia.



Si bien ella alegaba que su título había sido convalidado y esto estaba entre los requisitos para inscribirse en el listado de profesionales, el Ministerio de Salud se opuso a la petición diciendo que aun cuando la Ley 1164 de 2007, que creó el Rethus, no señala un listado de las profesiones que regula, sí provee elementos que permiten identificarlas para luego inscribir a las personas que las ejercen.



Además, la cartera contestó que “no existe ley, colegio profesional ni programa de educación superior que avalen la partería como una profesión. Por lo que no es posible concebirla dentro de la estructura organizacional de la prestación de servicios de salud”.



Por ello, para el ministerio, dado que la profesión no existe en Colombia, no era posible la inscripción de la demandante en el registro.



En el proceso, la Procuraduría también respondió, en apoyo de la demandante, señalando que en Colombia ha existido regulación sobre la partería, además de citar normas desde 1935 hasta 2017, cuando se expidió la resolución que incluyó los saberes de partería en el listado del patrimonio inmaterial de la Nación.



Así mismo, el Ministerio Público resaltó la importancia de esta actividad, especialmente en la zona Pacífica colombiana, como un gran baluarte cultural y como apoyo al Sistema Nacional de Salud, pues “las matronas, como agentes de salud, tienen acceso a regiones apartadas, donde las instituciones prestadoras de salud no lo tienen”.



Aseguró que el Ministerio de Salud no interpretó en debida forma la Ley 1164 de 2007, pues en dicha norma también se habían avalado ocupaciones siempre y cuando se acreditaran el pénsum y las competencias para brindar atención en salud, algo que la demandante hizo, por lo que para el representante de la Procuraduría, ella cumplía con los requisitos para que la inscribieran en el registro.



En su decisión, el juez consideró que la ley que regula el Rethus nunca excluyó un oficio o profesión en particular, sino que puso entre las condiciones acreditar, con el respectivo pénsum y desempeño laboral, las competencias para brindar atención en salud, por lo que, contrario a lo sostenido por el ministerio, no es indispensable que la profesión esté regulada en el ordenamiento jurídico colombiano.



Además, el despacho mencionó que desde 1905 hay antecedentes legislativos sobre la partería, algo que siguió desarrollándose en normas de 1935, 1938, 1942, 1948, 2001 e, incluso, 2017 con la declaración de patrimonio.



“Así, las normas jurídicas citadas reflejan el reconocimiento que en los diferentes estadios históricos se le ha dado a la mujer, destacando su valía y apoyo como agente con competencias en el saber y hacer en torno al proceso de alumbramiento, cuidado de la madre y del recién nacido, que en algunas comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes adquiere una dimensión cultural, tradicional y mística”, dice el fallo.



Por esto, la juez le ordenó al ministerio incluir a la demandante como partera en el registro que le permitirá trabajar desarrollando esa ocupación.

No obstante, esta decisión fue apelada el pasado 24 de enero, por lo que ahora pasará a revisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La partería ya no está solo en las zonas rurales del país

En Colombia, la tradición de partería ha estado arraigada al campo, donde por las dificultades para acceder a un centro hospitalario, los partos han debido ser atendidos por matronas.



Sin embargo, este oficio ha llegado a las ciudades; de hecho, en el país ya se encuentran servicios de partería en grandes urbes. De acuerdo con datos preliminares del Dane, parteras atendieron 477 nacimientos hasta septiembre del año pasado en el país, 11 de estos en Bogotá.



Estos servicios, cuyos costos son variables, pueden ser gratis o no.



En el caso de la demandante ante el Ministerio de Justicia, ella argumentó que al no poder ejercer su profesión dejó de percibir ingresos mensuales de 5 millones de pesos por su labor, algo que sustentó adjuntando un contrato laboral.

MARÍA ISABEL ORTIZ

JUSTICIA