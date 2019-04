Petro dará versión en la Corte por denuncia de injuria y calumnia

Este lunes, a las 8:30 de la mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema escuchará en versión libre al senador Gustavo Petro, en el trámite de estudio de la denuncia por injuria y calumnia que interpuso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La denuncia se dio luego de trinos en los que el senador vincula a Ramírez, quien para la época era ministra de Defensa, con crímenes cometidos en la operación Orión, en Medellín, sucedida el 16 y 17 de octubre del 2002 y que dejó múltiples civiles heridos, muertos y desaparecidos.

Este lunes 22 de abril, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ escuchará en versión libre al senador @petrogustavo, en desarrollo del estudio de la denuncia por injuria y calumnia que formuló en su contra @ViceColombia @mluciaramirez — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 21 de abril de 2019

En febrero la Corte había citado a Petro a una audiencia de conciliación por este caso pero el senador no asistió porque, dijo su abogado, se encontraba enfermo.



El trino que metió en este nuevo lío a Petro fue un mensaje que decía: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”.



Tras no asistir a la audiencia de conciliación, el senador publicó un mensaje en Twitter en el que ratificó que no conciliaría la denuncia con Ramírez y que está convencido de que los crímenes cometidos durante la Operación Orión tiene como responsables al Presidente y Ministra de Defensa de la época.

No voy a conciliar la demanda que la vicepresidente puso contra mi



Es de mi íntima convicción que la operacion Orión, una operación militar en un barrio popular, que dejó decenas de muertos y desaparecidos tiene como responsables políticos al Presidente y su ministra de defensa — Gustavo Petro (@petrogustavo) 28 de febrero de 2019

