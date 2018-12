En dos días podría haber fiscal ‘ad hoc’, pero aún no hay reglas

A dos días de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se siente a evaluar la terna que el presidente Iván Duque recompuso, y de la que debe salir el nombre del fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, aún no hay reglas claras sobre cómo funcionará esta figura, que es sui generis.

Mientras en el Congreso se radicó hace una semana un proyecto de ley que busca reglamentar esta figura, persisten vacíos que no se sabe si deben ser llenados de momento por la Corte o el Gobierno.



Ayer, cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia le devolvió al Presidente la terna, por la renuncia de la magistrada Margarita Cabello a su designación tras las críticas a su postulación, Duque volvió a enviarle al alto tribunal sus tres candidatos. Primero se los comunicó por teléfono y luego lo hizo en un documento oficial.



En la terna solo reemplazó el nombre de Cabello y mantuvo a Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia, y a Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. El nuevo ternado es Gilberto Orozco Orozco, quien viene de la Rama Judicial y cuya mayor experiencia ha sido como laboralista.

Ante la nueva terna, la Corte Suprema convocó a una sala extraordinaria para este jueves. Ese día, según fuentes de la corporación, se espera que los candidatos puedan presentarse en una entrevista y que los 21 magistrados actuales tomen una decisión.

Para nombrar fiscal ad hoc se necesita que uno de los candidatos obtenga 16 votos, pero si no se logra un consenso, la decisión podría dilatarse hasta el próximo año, pues la semana siguiente se inicia la vacancia judicial.



Si bien ese día podría salir el nombre del encargado para llevar los casos relacionados con los sobornos de la constructora brasileña en Colombia,

Los vacíos

La falta de reglamentación, incluso, fue uno de los argumentos del presidente Duque para ternar a Cabello, magistrada en ejercicio de la Sala Civil de la Corte, situación que le valió cuestionamientos de una posible inhabilidad para asumir el cargo.



Por ahora, el alto tribunal ha dicho que el fiscal ad hoc debe cumplir los mismos requisitos para ser fiscal general, pues reemplazará en esos asuntos a Néstor Humberto Martínez, quien se declaró impedido en el caso Odebrecht por haber sido abogado del Grupo Aval, socio minoritario de la multinacional.



También reemplazará a la vicefiscal Paulina Riveros, a quien la Corte le aceptó el impedimento en tres casos del escándalo de Odebrecht, hace dos semanas, luego de que fue recusada por Pablo Bustos, integrante de la Red de Veedurías Ciudadanas.



La Corte ha dicho que su trabajo no será ad honorem, sino ad hoc, lo que significa que al ser el fiscal que encabezará un caso, deberá recibir honorarios, y podrían ser los mismos que los del Fiscal General. Sin embargo, dónde quedará su oficina y cuál será el monto del sueldo no está claro. Tampoco se sabe de dónde saldrá el presupuesto: si de los recursos de la Fiscalía General o si de algún sector del Gobierno.



Además, aseguran fuentes en la Corte, no podrá ejercer ningún otro cargo, pues su dedicación al caso Odebrecht debe ser exclusiva, por lo que los ternados tendrían que renunciar a sus actuales ocupaciones.



Fuentes dentro de la Corte afirman que aunque no hay una regla sobre cuál debería ser su periodo, debería operar hasta que termine el periodo del fiscal Martínez, por ser quien está impedido, es decir, hasta mediados del 2020.



Otra de las dudas es frente al equipo que tendrá. La Corte ha dicho que debería ser el superior jerárquico de los fiscales delegados que hoy tienen los tres casos de Odebrecht en los cuales Riveros se declaró impedida y contar con el equipo técnico que ha trabajado en las distintas líneas, pero no se sabe si podría nombrar a otros funcionarios. En su momento, la Procuraduría pidió que se considerara la posibilidad de tener un equipo independiente al de la Fiscalía.

Los procesos que llevará

Otro interrogante tiene que ver con los casos que llevará. La vicefiscal Riveros se apartó en tres radicados del caso Odebrecht que en su momento habían escalado al despacho del Fiscal General, y luego pasaron al suyo.



Pero dentro de la Corte Suprema, algunos magistrados creen que el fiscal ad hoc debería llevar todos los procesos de Odebrecht para garantizar independencia, por lo que tendría que haber recusaciones –caso a caso–, o podría haber una recusación general que sea presentada por una figura que intervenga en todos los procesos, como la Procuraduría General.



REDACCIÓN JUSTICIA@PazyJusticiaET