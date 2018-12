Estado pide tumbar condena a la Nación por atentado a El Nogal

Con tres tutelas el Estado entuteló la decisión que en agosto tomó el Consejo de Estado condenando a la Nación por no haber evitado que en el 2003 las Farc pusieran una bomba en el Club El Nogal, hecho que dejó 37 personas muertas y 198 heridas.

Las tutelas alegan, explicaron fuentes de la ANDJE, que con esta sentencia se violó el debido proceso y la igualdad, debido a que, dicen, se desconoció un precedente judicial de la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado que en 2017 dijo que solo hay responsabilidad extracontractual del Estado ante un atentado terrorista cuando el hecho estuviera dirigido contra un funcionario público u ocurriera en una entidad pública.

Por otro lado, también señalan que se desconocieron tres decisiones del Tribunal de Cundinamarca, que ya había negado las pretensiones de las víctimas y dicho que el Estado no era responsable por este atentado.



Por tratarse de acciones de tutela, en teoría deberían resolverse en máximo 10 días hábiles, sin embargo tanto el Consejo de Estado como las demás altas cortes entran desde este jueves 20 de diciembre en vacancia judicial y retomarán sus funciones el 10 de enero.

La condena

En la decisión del pasado 16 de agosto, los consejeros señalaron que “la población civil ajena al conflicto y protegida por el derecho internacional no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales”.



En la Condena, el Consejo de Estado asegura que un certificado del Club El Nogal da cuenta de cómo la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, se hospedó en el piso 10 del Club entre el 17 y 19 de octubre, del 21 al 25 de octubre, y del 28 al 2 de noviembre del 2002.



También que el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, estuvo en el Club varios días de diciembre del 2002, de enero del 2003, y febrero de ese año. También hizo reuniones en ese club con congresistas, procurador, fiscal, y altos funcionarios del Estado y de la Fuerza Pública.



Aunque el entonce DAS, y la Policía negaron que se haya tenido conocimiento de que se iba a realizar un atentado en el Nogal, el Consejo de Estado niega esas afirmaciones.



Para la Corporación hubo un informante llamado Jaime Quiñonez Rodríguez, quien en enero del 2003 pidió dinero a cambio de información para capturar a alias 'el Paisa', quien venía protagonizando una ola de atentados a finales del 2002. En una entrevista el exguerrillero alertó la comisión de un nuevo posible atentado y dio el número de celular desde el que semanas después se coordinó el atentado.



También están las declaraciones de Llimi Díaz Torres, exfuncionario del DAS, quien dijo que aunque en esa época ya no estaba en el departamento de inteligencia, uno de sus exinformantes le había dicho en enero del 2003 que tenía datos sobre un supuesto testaferro de las Farc que se había vinculado como socio del club El Nogal, al parecer, para identificar posibles víctimas de secuestro y para planear un atentado. Dice que aunque le entregó esa información a un detective, desconoce qué trámite tuvo en el DAS.



También se documentó que en diciembre del 2002 las Farc afirmaron en un comunicado que el Gobierno estaba facilitando reuniones con jefes políticos y empresarios en clubes del norte de Bogotá.



Así las cosas, el Consejo de Estado aseguró que está probado que lo que sucedió en el Nogal fue "un ataque terrorista dentro del conflicto armado colombiano, realizado por el grupo insurgente Farc, que infundió miedo y zozobra en la población civil con el fin de debilitar la institucionalidad".

Dijo que "si bien se trataba de las instalaciones de un club privado, las mismas venían siendo utilizadas con fines institucionales, sin particular consideración con los socios y trabajadores del lugar".



Frente a esos testimonios, el Consejo de Estado asegura que "si bien se trataba de información preliminar que requería ser confirmada e investigada, ninguna diligencia se adelantó, lo que denota una clara omisión en particular dado el contexto del conflicto y sus claras repercusiones urbanas". Por eso condenó a la Fiscalía, al extinto DAS y al Estado porque "no obraron conforme a imperativos deberes de protección, seguridad y prevención, legal y constitucionalmente exigibles".



Por las visitas frecuentes de altos funcionarios públicos para reunirse en El Nogal y por la forma en la que en él dormían ministros, el Consejo de Estado dice que hubo un riesgo, "sin las cautelas necesarias, al que fueron sometidos los socios del Club, sus trabajadores, invitados y en general, la población civil que desprevenida frecuentaba el lugar y sus alrededores".



Así, la sentencia asegura que si en el Club se hospedaban personalidades importantes como la ministra de defensa Martha Lucía Ramírez, y el ministro del Interior Fernando Londoño, "era de esperarse la adopción de cautelas superiores a las utilizadas en las sedes de los ministerios e incluso en la Casa de Nariño".

