¿Está Robledo inhabilitada para la alcaldía de Bogotá?

La decisión del Consejo de Estado de anular la resolución que decretó como representante a la Cámara a Ángela María Robledo no implica su salida de la política, pues el fallo no constituye una inhabilidad, lo que significa que puede presentarse a nuevas elecciones. Sin embargo, aún no está claro qué tan lejanos deben ser los comicios a los que podrá aspirar, ni tampoco, si podrá presentarse esta año a la alcaldía de Bogotá.

Para el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, la líder política está inhabilitada pues la Ley 617 del 2000 establece que no podrá ser inscrito como candidato, elegido ni designado como alcalde municipal o distrital quien en los 12 meses previos a las elecciones “haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio”.

Al contrario de Bernal, para el ex registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, sí podría ser candidata en Bogotá porque “no ha ejercido ni jurisdicción ni mando, y como tal no hay impedimento”, es decir, en las funciones que cumplió como representante no tomó decisiones sobre la capital. En ese sentido, también se refirió Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Entre las inhabilidades para ser elegidos a esos cargos uninominales no está la de haber desempeñado el cargo de congresista”, aseguró.



En todo caso, por la Ley 1475 del 2001 (la reforma política), son los partidos que dan aval a un candidato los primeros responsables de revisar que este no esté inhabilitado. Cuando el candidato se inscribe ante el CNE, esa institución, de oficio o por solicitud de alguien, puede revisar el caso y, de considerar que estaba inhabilitado, anular su inscripción.



Por último, si un candidato que estaba inhabilitado pasó por estos filtros y logró ser elegido, su elección podría ser demandada, y en el caso de Bogotá, que es distrito capital, la demanda la resolvería el mismo Consejo de Estado.



Por el momento, el CNE dijo que no va a pronunciarse sobre este tema porque, en la eventualidad de que Robledo se inscriba y el organismo deba revisar su caso, los magistrados quedarían impedidos o recusados para decidir si está inhabilitada.



El Consejo de Estado declaró que Robledo incurrió en doble militancia por no renunciar con mínimo un año de antelación a la Alianza Verde antes de unirse al movimiento Colombia Humana. Como dejó la Alianza Verde el 16 de marzo del 2018, en la actualidad no estaría inhabilitada para aspirar por Colombia Humana. El problema es que ese movimiento no tiene personería jurídica, por lo que tendría que reunir firmas o buscar otro partido. La Alianza Verde tampoco es una opción porque está con Claudia López.



JUSTICIA Y POLÍTICA