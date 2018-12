‘No soy cuota política de nadie', integrante de terna para Fiscal

El abogado Gilberto Orozco, nuevo ternado para ser fiscal 'ad hoc' en el caso Odebrecht, aseguró que no tiene ningún impedimento para ser elegido y así se lo hizo saber al presidente Iván Duque.

“Esa fue la preocupación fundamental del señor presidente cuando me entrevistó previo al ofrecimiento para mi postulación. Fue muy puntual en pedirme que verificara mi trayectoria profesional para que se despejara cualquier suerte de dudas sobre la existencia de inhabilidades e impedimentos frente a los casos que eventualmente pudiera yo asumir. Debo decir que no hay ningún impedimento en este caso”, sostuvo el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Añadió que en los cargos que ha ocupado y en esta postulación no existieron intereses políticos y que él no representa a ningún partido.



“Yo nunca he militado políticamente. La mayoría de cargos que he ocupado han sido en la Rama Judicial, todos elegidos por la honorable Corte Suprema de Justicia. Los cargos menores que ocupé no obedecieron a ninguna cuota política, fui director de personal de la Universidad Nacional escogido por el rector del momento ajeno a la política, igual aconteció con otros cargos. Mi hoja de vida no da cuenta de ningún compromiso político”, indicó Orozco.



También dijo que aunque no es penalista, pues recibió un título en derecho laboral, no considera que esto afecte su aspiración.



“He trasegado por el ejercicio en muchos campos y tengo una visión muy completa sobre el espectro judicial del país después de tantos años de magistratura y de administración de la Rama Judicial”, dijo el ternado.



Orozco envió un mensaje a la Corte y al país: "Respeto y acato total por la decisión que tome la Corte Suprema y al país reiterar mi compromiso con la justicia y mi absoluta vocación de servicio",



El abogado afirmó que por ahora no hará pronunciamientos sobre la mecánica o el tiempo que estaría en el encargo en caso de ser elegido por la Corte Suprema.



JUSTICIA

