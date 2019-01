Corte aclara cuando deben pagar aseguradoras por casos de suicidios

Al resolver un recurso de casación que había interpuesto una compañía de seguros contra decisiones que le ordenaban pagar una suma por concepto del suicidio de uno de sus asegurados, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los eventos en los cuales las aseguradoras deben cubrir los casos de suicidio y los que no.



El caso concreto estudiado por la Sala Civil del alto tribunal tuvo que ver con un comerciante cafetero que en agosto del 2008 adquirió un seguro de vida por $ 100 millones como requisito para poder acceder a un crédito bancario.

En octubre de ese año solicitó aumentar el monto del seguro a mil millones de pesos como consecuencia de los requerimientos que le hizo la entidad financiera, aunque finalmente el banco no accedió, la aseguradora sí hizo el cambio en el monto del seguro.



En agosto del 2009, el asegurado se quitó la vida y cuando los dos beneficiarios, sus hermanos, se acercaron para reclamar por el siniestro la aseguradora les concedió solo el pago de poco más de $53 millones a cada uno, suma correspondiente al valor alcanzado hasta octubre del 2008.



Además, la aseguradora se negó a pagar por el aumento de la poliza aludiendo a un supuesto documento anexo que decía que no tenían responsabilidad si el asegurado, estando o no en su sano juicio, se quitaba la vida antes de un año desde la firma del contrato.



La demanda de los reclamantes fue fallada en su favor en primera y segunda instancia, decisiones en las que se ordenaba a la aseguradora pagar mil millones de pesos, sin embargo la compañía presentó un recurso de casación que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que terminó por darles razón a los hermanos del hombre.

Para la corte Suprema de Justicia, si bien las disposiciones jurídicas del suicido suponen intencionalidad, esta no puede confundirse con 'voluntad exclusiva' o 'mera potestad', que sí son actos inasegurables. Según el alto tribunal aunque el suicido es voluntario "generalmente se comete sin libertad de decisión, mientras que la 'voluntad exclusiva de los actos inasegurables implica una intención de defraudar".



"De ahí que el concepto 'voluntad de morir' es necesario pero no suficiente para dar al acto suicida la categoría de inasegurable", dice la Corte en sus consideraciones, y agrega que para que la aseguradora pueda eximirse del pago del seguro deberá demostrar que hubo una intención fraudulenta al tomar el seguro.

"Pero ello es su carga probatoria y no puede desplazarla al usuario de seguros 'por un tiempo determinado' mediante la inclusión de claúsulas abusivas", dice la sentencia, que desestima la teoría sostenida por la compañía de que los beneficiarios del seguro debían demostrar que fue un "suicidio involuntario" para poder acceder a la póliza, puesto que no existe tal cosa.



Para la Corte, en este caso concreto tras analizar testimonios así como otras pruebas, no está probado que el hombre que se quitó la vida lo haya hecho tras haber maquinado desde 10 meses antes la idea de acabar con su vida para cobrar un seguro.



Por el contrario, para el máximo tribunal de justicia quedó demostrado "que el desenlace fatal se debió al profundo estado de depresión en que se vio sumergido en las tres o cuatro semanas anteriores a su muerte, que se incrementó por su difícil situación económica a la que se agregó, como factor detonante, una decepción amorosa, todo lo cual se erigió en una fuerza irresistible que lo llevó a terminar su existencia como única forma de acabar con los problemas que no estuvo en capacidad psicológica de superar".

