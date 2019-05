Cortes cierran filas por cambios en visas de tres magistrados

Un revuelo político y judicial se desencadenó este viernes luego de conocerse que la embajada de Estados Unidos les quitó la visa a dos magistrados de las altas cortes e introdujo cambios en el permiso migratorio de otra, lo que ha sido interpretado por ciertos sectores como una forma de presión sobre los altos tribunales.



Los afectados son el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Éyder Patiño; el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y su colega Diana Fajardo.



Lizarazo fue notificado antes de Semana Santa de la cancelación de su visa. Sin embargo, cuando pudo hablar con la embajada le informaron que se trataba de un error, por lo que le devolvieron la visa.

Pero luego ocurrió algo similar con Diana Fajardo, también magistrada de la Corte Constitucional, quien este lunes asistirá a la embajada de Estados Unidos para saber qué pasó con su visa, pues recibió una notificación en la que se le informaba que había un cambio en su permiso migratorio.



Patiño también recibió un correo electrónico, en el que le informaron que se le quitó la visa estadounidense.



Estas decisiones han generado suspicacias debido a que Lizarazo fue el ponente de la ley estatutaria de la JEP y ahora le corresponde evaluar el trámite en el Senado de las objeciones de Duque a la justicia transicional. En cuanto a Patiño, una decisión del año pasado, basada en una ponencia suya, negó la extradición de un indígena de Nariño que era señalado por la DEA como narco.



El primero en reaccionar este viernes fue el Consejo de Estado, que manifestó su “solidaridad” con los magistrados de la Corte Constitucional. Y dijo que “respeta profundamente la autonomía de los Estados y de sus representaciones diplomáticas en nuestro país”. Sin embargo, manifestó que “no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”.

La segunda institución en pronunciarse fue la Jurisdicción Especial para la Paz. En un comunicado, expresó que aunque “respeta la autonomía de los Estados y sus diplomáticos, rechaza cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida frente a decisiones judiciales”. También hubo un mensaje del Consejo Superior de la Judicatura, que rechazó “cualquier clase de acto que pretenda menoscabar la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.

El pronunciamiento más duro vino de la Corte Suprema. En una rueda de prensa, su presidente, Álvaro Fernando García, aseguró que esa institución “rechaza el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y el presidente de la Sala de Casación Penal”.

García dijo que la Corte Suprema, así como la Corte Constitucional, representan “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, por lo que “cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. La corporación invitó a los magistrados a seguir cumpliendo su deber, alejándose de “presiones indebidas”.

Consultado sobre el tema, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, comentó que se han escuchado muchas versiones sobre el tema, por lo que, antes de pronunciarse, “quiere tener mayor información”. “Hay que saber exactamente de qué estamos hablando y la información que posee el Fiscal es muy precaria (…). Tengo mucho interés institucional en conocer esos hechos”, dijo Martínez.



Sobre las supuestas chuzadas a magistrados, denunciadas hace varios días, el Fiscal aseguró que el ente acusador tiene certeza de que no se hicieron a través de la plataforma Esperanza de la Fiscalía. Y dijo que está esperando la información que en los próximos días entregarán los operadores de telefonía celular, para establecer si alguna de las líneas de los magistrados fue redireccionada para escucharlos.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que en ningún momento hubo peticiones de las autoridades de Estados Unidos sobre información de los magistrados o de algún otro ciudadano con intenciones de retirarle la visa. De hecho, este diario se comunicó con varios ex fiscales generales, quienes coincidieron en que no existe un mecanismo de colaboración establecido para estos casos.

Por el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado oficialmente, pero se espera que Estados Unidos le entregue este lunes información precisa de lo que pasa con las visas de sus magistrados.



En diálogo con EL TIEMPO, una fuente de ese tribunal no descartó que vengan más cancelaciones de visas, como una forma de presionar por los temas claves que maneja esa alta corporación y que afectan a Estados Unidos, como la decisión sobre el glifosato, y las objeciones a la JEP, específicamente sobre la extradición.



El lunes pasado, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, se reunió con el presidente Iván Duque para manifestarle la molestia del tribunal por las posibles presiones de Estados Unidos mediante medidas como la cancelación de visas.



Desde entonces, el Gobierno no ha querido pronunciarse sobre el tema, ni siquiera por intermedio del ministro Carlos Holmes Trujillo, responsable de las relaciones internacionales. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que esta semana criticó en Washington a la Corte Constitucional, por sus decisiones en relación con el glifosato, prefirió este viernes no referirse al episodio de las visas de los magistrados.

