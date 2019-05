Corte Suprema rechaza solicitud para anular la elección del Fiscal

La Corte Suprema de Justicia estudió una solicitud de un ciudadano que pedía anular la elección del fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, porque antes de su elección no informó sobre algunos hechos importantes de los que, según el demandante, tenía conocimiento y que estaban relacionados con la Concesionaria Ruta del Sol II, situación que podía interferir más adelante en sus funciones como Fiscal General.

La Sala Plena no aceptó la petición que hizo el abogado Augusto Ocampo, considerando que no tiene competencia para tomar esta decisión, es decir, para revocar la elección del Fiscal.



En enero el Consejo de Estado ya había tomado decisiones sobre peticiones que también pedían anular la elección del fiscal, pero que fueron rechazadas. En ese momento, el alto tribunal rechazó la demanda porque el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral es de 30 días, y habían pasado más de dos años de la elección de Martínez Neira.



En ese caso, según los demandantes, la petición para anular la elección solo fue instaurada hasta este año porque solo hasta ese momento se conocieron evidencias de que cuando Martínez ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016) "conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados", esto tras revelarse grabaciones entre el Fiscal y el fallecido excontroller de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, en las que se escuchaba que este último le mencionaba irregularidades que había detectado.



Para el Consejo de Estado, "el hecho de que no se hubiera podido ejercer la acción dentro del término legal por desconocimiento de los hechos que ahora se ventilan, no implica que la demanda pueda ser presentada en cualquier tiempo".



Ahora, la Corte Superema aseguró que, en todo caso, el próximo 21 de mayo realizará una Sala Plena para decidir si acepta o no los impedimentos del Fiscal General y la vicefiscal María Paulina Riveros, para que se lo aparte de todas las investigaciones relacionadas con Odebrecht, proceso que tendría al menos 18 líneas investigativas.



En este momento, Martínez ya no encabeza las investigaciones que se llevan por este caso de corrupción en al menos tres de esas líneas de investigación, ya que la Corte Suprema eligió para estos casos como fiscal ad hoc a Leonardo Espinosa.



JUSTICIA