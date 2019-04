Corte Suprema le da la razón a fiscales que acusaron a Sigifredo López

La Corte Suprema de Justicia terminó de cerrar el caso de Sigifredo López contra los fiscales que lo involucraron en el secuestro de sus colegas de la Asamblea del Valle del Cauca en 2002.



López había denunciado por prevaricato a Martha Lucía Zamora, entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema, y el fiscal Paulo Cesar García, quienes llevaron su caso. El exdiputado del Valle consideró que había sido objeto de un montaje y que los entonces funcionarios de la Fiscalía habrían fabricado o conseguido testigos falsos.

Pero en dos decisiones recientes la Corte Suprema resolvió a favor de los fiscales, y señaló que no hubo tal cosa.



La Sala Penal señaló que Zamora y García en su labor no cometieron ningún delito y ordenó la preclusión de las investigaciones que se abrieron en su contra por esas sindicaciones, lo que significa que esos hechos no pueden volver a ser materia de investigación penal.



El fundamento está que en el momento en que se analizó la situación jurídica de Sigifredo López, las decisiones adoptadas fueron soportadas por las pruebas que existían. Con esto no da lugar a inferirse alguna responsabilidad penal por parte de los fiscales, aun si luego, en 2012, distintos testigos, que incluso habían declarado en 2007, cuando los fiscales no llevaban el caso, hayan cambiado su versión.



En el caso de Martha Lucía Zamora, Sigifredo López había interpuesto apelación, pero luego desistió de sustentarla y su decisión quedó en firme. En el caso de García, el exdiputado sí apeló, pero la decisión de preclusión del Tribunal de Cali fue ratificada por la Corte Suprema.



Si bien se cerró ese capítulo, podría comenzar otro. Ahora los fiscales, piensan demandar a Sigifredo López, pues consideran que el exdiputado es quién los ha perseguido. Además, en el mismo fallo, la Corte dice que Zamora, "de acuerdo con la normatividad penal y disciplinaria, está Facultada para denunciar la presunta persecución de la que manifiesta haber sido objeto, como el daño moral al cual se refiere”.



"Pediremos lo que corresponde. Tendrá que retractarse de todo, solicitarle a los medios que recojan la información que difundió y que nos indemnice por todo el daño que nos hizo", dice Zamora, para quien lo que hizo López fue una falsa denuncia.



Zamora explica que el exdiputado hizo llegar cartas en que la sindicaban de delincuente incluso al presidente Juan Manuel Santos, en 2013, cuando aspiraba a ser magistrada de la Corte Constitucional, o a los magistrados de la Corte Suprema, cuando aspiró llegar a esa corporación, o a Guatemala, cuando hizo parte de la Comisión de la Onu encargada de investigar hechos de corrupción.



La exfiscal también dice que López también hizo lo mismo, pidiendo que fuera sacada de su cargo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando fue funcionaria de esa justicia. "El daño que nos hizo Sigifredo López fue muy grande. A sabiendas que nosotros no habíamos hecho más que cumplir con el deber, se dedicó a difamarnos. Por esa razón tuve que renunciar a la Fiscalía y se volvió una constante referirse a mi como 'la jefe del cartel de falsos testigos'. Hubo columnas y programas por doquier", añade Zamora.



La exfiscal también cuenta que al exfiscal García, quien ordenó la captura de López, le dieron 2 infartos y "nunca le dieron la oportunidad de ascender en la Fiscalía". Agrega:

"Fueron 6 años para demostrar nuestra inocencia".



