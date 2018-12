Corte vuelve a citar a Montes y De la Espriella por Petro-video

En la mañana de este jueves la Corte Suprema de Justicia tenía previsto escuchar los testimonios de la senadora Paloma Valencia, Simón Vélez , el abogado Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Montes.



Esto dentro de la investigación preliminar que el alto tribunal le abrió al senador Gustavo Petro por un video que dio a conocer el Centro Democrático, en el cual se observa a Petro recibiendo fajos de billetes.

Paloma Valencia y Simón Vélez fueron los primeros en llegar al recinto del alto tribunal, sobre las ocho de la mañana. Sus declaraciones a la Corte duraron alrededor de una hora, momento en el que el alto tribunal les hizo varias preguntas.



Y las citaciones a Juan Carlos Montes y el abgogado Abelardo de la Espriella se aplazaron luego de que ellos se excusaran de asistir. El alto tribunal los volvió a citar para que rindan su testimonio el martes 18 de diciembre.



"Yo no hablo con periodistas, son mas peligrosos que los odontólogos", dijo Vélez a su ingreso a la Corte y al negarse a responder preguntas de los comunicadores sobre el caso.



La senadora Valencia señaló a su salida de la Corte que no tiene información de los hechos que rodearon la entrega del dinero a Petro y que así lo manifestó durante su declaración.



Igualmente sostuvo que no reveló la identidad de la persona que le dio el video por el cual aseguró que no hizo ningún pago. Indicó que se acogió a su calidad de abogada, congresista y periodista, para no entregar la identidad de quien le entregó la grabación.



El senador Gustavo Petro le solicitó a la Corte Suprema que le abriera una investigación para dar las explicaciones sobre el video que dio a conocer el 28 de noviembre la senadora Paloma Valencia, en medio de un debate contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el pasado 28 de noviembre.



En el vídeo se observa a Petro recibiendo una cantidad indeterminada de dinero en efectivo -según él, 20 millones en billetes de 5.000-, el cual él guarda en bolsas plásticas.

'Recibir efectivo para campaña no era delito': Petro, sobre video 'Recibir efectivo para campaña no era delito': Petro, sobre video Algunas de las explicaciones de Petro sobre el video.

Los citados por el alto tribunal son la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien público el vídeo en medio del debate; Juan Carlos Montes Fernández, quien le entrega el dinero a Petro, al parecer en el 2005; Simón Vélez, quien habría conseguido el dinero, según versiones de Petro y Montes; y el abogado Abelardo de la Espriella, quien afirmó que ese dinero se lo había enviado a Petro el narcotraficante, Daniel 'el Loco' Barrera, en el 2009.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte busca establecer si lo que se ve en el vídeo constituye o no un delito. Para ello decretó las pruebas testimoniales, y también escuchará a Petro para que entregue su versión sobre los hechos, diligencia que se realizará el próximo año.



Aunque Petro ha dicho que el dinero vino de Vélez y que era para financiar su campaña política en el 2006, el arquitecto ha negado haberle prestado esos 20 millones de pesos, aunque aceptó que le ayudaba a Petro a conseguir plata con sus amigos para financiar sus campañas.



Juan Carlos Montes aparece en el video entregando el dinero, y su hija Alejandra le dijo a CM& que Simón Vélez sí le enviaba dinero a Petro a través de su papá.



El 3 de diciembre, Petro emitió un video de más de 40 minutos en el cual explicaba los hechos.



Ese día afirmó que sabía que los estaban filmado.

JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET