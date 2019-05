Corte Suprema envía el proceso del expresidente de Fedegán a la JEP

La Corte Suprema de Justicia decidió enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso penal que se seguía en el alto tribunal contra el expresidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán) Jorge Aníbal Visbal Martelo por parapolítica.

El alto tribunal tomó esta decisión porque desde el 11 de diciembre Visbal Martelo manifestó su voluntad de someterse a la JEP. Según el expresidente de Fedegán, aunque nunca aceptará los hechos por los que se lo acusa, ni haber sido un supuesto patrocinador de las Autodefensas, considera que su proceso hace parte de los hechos que pueden ser conocidos por la jurisdicción para la paz.



La investigación en su contra se inició porque los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo alias 'don Berna' afirmaron que Martelo sostuvo reuniones constantes con las Autodefensas desde 1998, hasta la desmovilización de los paramilitares, en el 2005. En esas reuniones, según dijeron, Martelo mostraba "su afinidad ideológica paramilitar" y sugería "su expansión a territorios de actividad económica ganadera, que para entonces tenían fuerte presencia de la guerrilla".



Según los exjefes paramilitares, esas reuniones se dieron en las fincas denominadas 7, 21, 53, todas ellas ubicadas en zona rural de Córdoba. El proceso en su contra dice que el gremio ganadero que Visbal representaba, "coadyuvó bajo su liderazgo a la financiación del grupo armado ilegal, pagando cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad". El mismo 'don Berna' aseguró que Visbal Martelo fue "miembro de la parte ideológica" de las Autodefensas.

Con todas esas declaraciones, contra Visbal se abrió un proceso penal en el 2009, cuando era senador de la república. En un fallo del 20 de junio del año pasado, el excongresista fue condenado a 9 años de prisión. El caso llegó al alto tribunal debido a que la defensa de Visbal presentó un recurso de casación.



La Corte aceptó enviar su caso a la JEP, recordando que según los lineamientos de la Corte Constitucional, los terceros y agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública pueden "acogerse voluntariamente al régimen de justicia transicional".



El alto tribunal dice que, sin dar un concepto de fondo sobre el tema, la condena en su contra que él pide tumbar expone la relación de su caso con el conflicto armado, pues se lo señala como integrante de las Autodefensas, pues "más allá de las funciones que pudo haber cumplido Visbal como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, y Consejero de Paz, clandestina y gradualmente se fue implicando con la organización criminal hasta hacer parte de ella, integrando por ejemplo el llamado 'Grupo de los 12'", que se convirtió en un órgano consultivo de los paramiltiares, según el expediente.



La Corte dice entonces que los hechos por los que fue condenado están vinculados al conflicto porque, aunque no participó directamente en las hostilidades generadas por los paramilitares, sí fue -según los fallos en su contra- consultor de la organización criminal, promotor y financiador de la estructura ilegal. Por eso al Corte asegura que esa corporación no es la que debe resolver su caso, sino la JEP.



Finalmente, en su decisión, la Corte ordenó aclaró un error que se presentó con el sistema de gestión judicial, denominado Siglo XXI, en donde se veía que supuestamente algunos magistrados habían aceptado unas recusaciones en su contra, pero luego esa información fue eliminada de los registros de dicho sistema judicial.



Esto se dio porque el pasado 10 de abril, el excongresista había recusado a varios magistrados integrantes de la Sala Penal: a Eyder Patiño Cabrera, José Francisco Acuña, Eugenio Fernández Carlier, Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero. En todos los casos el alto tribunal dijo que la recusación era infundada, excepto la de Fernández Carlier, a quien ya se le había aceptado un impedimento.



La defensa de Visbal dijo, sin embargo, que en el sistema judicial apareció por un cort tiempo que al menos tres magistrados se habían declarado impedidos, aceptando que debían apartarse del caso, pero que luego esa información de los supuestos impedimentos desapareció, lo que a su juicio implicaba que se habían echado para atrás.



Según el alto tribunal, el único magistrado que se declaró impedido fue Fernández, por lo que "se trató entonces de un error del auxiliar encargado del registro, quien procuró la enmienda de una equivocada información que se introdujo en el sistema, actuación que el abogado de la defensa ha mirado con suspicacia, sugiriendo cambio de decisiones con el propósito de deslegitimar la intervención de la Corte en este asunto, lo cual en ningún momento aconteció".



En cualquier caso, la Corte ordenó que se desarrolle una indagación disciplinaria para establecer qué fue lo que sucedió con mayor precisión.



