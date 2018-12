Ponencia que pide fiscal 'ad hoc', con ambiente favorable en Corte

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá este jueves con el fin de tomar una decisión definitiva frente a si las investigaciones por los casos de corrupción que involucran a la multinacional Odebrecht las debe encabezar un fiscal ad hoc, ante los recientes escándalos que sacuden a la Fiscalía General. En el encuentro participarán 20 magistrados de las salas de Casación Penal, Laboral y Civil, quienes estudiarán la ponencia que presentó este miércoles el magistrado Gerardo Botero.

Botero, quien hace parte de la Sala Laboral y es conocido en la Corte Suprema como uno de los magistrados más juiciosos, les propuso a sus compañeros nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de llevar las investigaciones de Odebrecht. Para presentar esta ponencia, Botero estudió la recusación que el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, presentó contra la vicefiscal María Paulina Riveros, quien está llevando los casos de Odebrecht, pues el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido el año pasado.



La vicefiscal fue recusada porque, según Bustos, tiene una relación cercana con Martínez, quien ha sido cuestionado luego de conocerse unas grabaciones del ‘excontroller’ de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano. En esas grabaciones, Pizano le habría informado desde el 2015 a Martínez –quien en la época era abogado del Grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht– sobre pagos irregulares.

Este hecho ha llevado a cuestionar la imparcialidad del Fiscal y de su vicefiscal. Aunque la vicefiscal Riveros no aceptó la recusación, la funcionaria le envió el caso a la Corte afirmando que “acompaña la posibilidad” de que se nombre un fiscal ad hoc para “desvirtuar conjeturas y cuestionamientos”.



La decisión está ahora en manos de 20 magistrados de la Corte Suprema, debido a que dos togados de la Sala Laboral terminaron su periodo esta semana y a que el magistrado Gustavo Malo está apartado de sus funciones.



Por tratarse de una decisión simple, es decir, que no implica un nombramiento, se requieren 12 votos para que la ponencia de Botero sea aceptada. Fuentes del alto tribunal aseguran que es muy probable que los magistrados tomen este mismo jueves una decisión en este caso, y afirman que en esa corte habría un ambiente favorable para aceptar la ponencia de Botero, como una medida necesaria ante los cuestionamientos que afectan a la Fiscalía General y la institucionalidad.



Este mecanismo es sui géneris, por lo que no será fácil el debate frente a la argumentación jurídica que se necesitaría para avalar el fiscal ad hoc. Si la decisión final es aceptar la ponencia, los magistrados le pedirían este mismo jueves al presidente Iván Duque que envíe una terna para elegir al fiscal ad hoc.



Aunque algunos magistrados consideran que la recusación de Bustos, como tal, debería ser rechazada ya que él no hace parte de los procesos de Odebrecht, o que las leyes no son claras frente a cómo actuar en estos casos, el documento que envió el procurador general, Fernando Carrillo, solicitando una "Fiscalía ad hoc”, también fue tenido en cuenta en el análisis. A esto se suma que la semana pasada, tras una reunión en la Corte Suprema, el mismo fiscal Martínez aseguró que en los casos de impedimentos está de acuerdo con que se nombre un fiscal bajo esa figura.

