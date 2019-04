Ordenan reubicar a 1.700 estudiantes de un colegio que se está cayendo

Las pésimas condiciones de infraestructura en las que se encuentra la Institución Educativa San Felipe Neri, de Cartagena, llevaron a que la Corte Constitucional le ordenara a la Secretaría de Educación de esa ciudad que tome medidas inmediatas para reubicar a 1.700 estudiantes y a los profesores del plantel educativo, que tiene riesgo de derrumbe.

El alto tribunal también le ordenó a la Fiscalía General, a la Contraloría y a la Procuraduría que investiguen las irregularidades en las que pudieron haber incurrido los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena, las Secretarías de Educación, Infraestructura y el Establecimiento Público Ambiental (EPA), además del Departamento Administrativo de Salud. Esto, con el fin de indagar por qué han omitido tomar acciones para proteger a la comunidad académica.



La Corte tomó esta decisión al estudiar una tutela contra la alcaldía de Cartagena por la vulneración de los derechos de los estudiantes del colegio. Según la mujer que presentó la tutela, identificada como Luz Elena Camacho Salazar, las autoridades han sido negligentes para arreglar el centro educativo, hacerle mantenimiento y adecuar su estructura. Por eso, la mujer pidió que se ordene adelantar las obras para restaurar el colegio o construir uno nuevo.



Según Camacho, la institución “se desmorona a pedazos, las vigas están desgastadas y falta parte del techo, el piso y las paredes están agrietadas. En las aulas de preescolar se derrumbó una pared y en uno de los salones de cuarto grado se cayó parte del techo, ocasionando heridas a varios de los estudiantes.”



El colegio, según dijo Camacho en su tutela, no tiene baños, sanitarios, ni agua potable. Además, por la falta de mobiliario no se presta un servicio de alimentación adecuado para los niños. Los estudiantes tampoco tienen espacios para jugar, y cuando llueve, el colegio se inunda, lo que hace que las clases sean suspendidas.

Al estudiar su caso, la Corte recordó que "el Estado tiene la obligación de prestar el servicio educativo de manera que la planta física de las instalaciones esté en condiciones de preservar la vida e integridad de sus ocupantes".



Por eso, la Corte afirma que con las pruebas recaudadas se encontró que el colegio no garantiza la seguridad de los estudiantes, pese a que la comunidad educativa ha denunciado una y otra vez los hechos, sin que las autoridades de Cartagena hayan hecho algo para solucionar el problema.



Aunque desde el 2016 los padres de familia y estudiantes han desarrollado protestas frente a la alcaldía para que arregle el colegio, no se han tomado medidas efectivas.



En marzo del 2017 la alcaldía de Cartagena adjudicó una licitación al consorcio Colegio Neri 2017 para construir un megacolegio que reemplazara al antiguo San Felipe Neri. Aunque los trabajos debían iniciar en abril del 2017 y el colegio debía estar listo un año después, la obra no está lista.



Mientras tanto, el antiguo colegio sigue cayéndose, generando un riesgo para la vida de los estudiantes. Por ejemplo, el 29 de noviembre del 2017 un estudiante resultó herido cuando parte del techo del laboratorio se derrumbó.



Con todo esto, la Corte aseguró que se debe reubicar a los estudiantes inscritos en otras instituciones educativas de Cartagena. A los niños y adolescentes, además, se les debe prestar el servicio de transporte y alimentación escolar sin costos adicionales.



También deben ser reubicados los profesores y el personal administrativo del colegio, sin que se desmejoren sus condiciones laborales y salariales.



JUSTICIA