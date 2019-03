Corte no acepta demandas que pedían ampliar el divorcio

La Corte Constitucional se declaró inhibida para tomar una decisión de fondo frente a dos demandas que pedían ampliar las razones que hoy permite la ley para que una persona pueda pedir el divorcio.



El alto tribunal se inhibió debido a que es un tema que, a su juicio, debe ser tratado por el Congreso y no por la Corte.

Con la decisión del alto tribunal se mantienen las nueve causales que hoy exige la ley para que una persona -la que no haya cometido los hechos que llevaron al rompimiento del matrimonio, reconocido legalmente como cónyuge inocente- pueda solicitar el divorcio.



Esas causales son relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave e injustificado incumplimiento de alguno de los cónyuges a sus deberes como esposos y padres, el maltrato, la embriaguez habitual, el uso habitual de drogas, las enfermedades graves o incurables, tanto físicas como psíquicas, que pongan en peligro la salud del otro cónyuge. También son causales de divorcio las conductas que puedan "corromper o pervertir al otro", la separación de cuerpos (judicial o de hecho) que se haya dado por más de dos años, y los casos en los que sea de común acuerdo con el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante un juez.

Esas causales hoy implican que sólo el cónyuge inocente pueda solicitar el divorcio cuando cumple uno de esos requisitos, o que se haga de común acuerdo. Esto significa que si una persona ya no quiere o no puede estar en un matrimonio, con las normas actuales que mantuvo la Corte no puede solicitar libremente que se le permita divorciarse.



Una de las demandas pedía ampliar las causales contempladas e incluir en la ley de 1992, una norma que permita el divorcio civil unilateral "para que así se garantice la protección al libre desarrollo de la personalidad, y la igualdad entre las personas casadas mediante la celebración del matrimonio por el rito civil y las casadas válidamente por rito religioso".



La demandante aseguró que mientras a las personas casadas por lo civil se les exige nueve causales taxativas para poder divorciarse, las personas que están unidas por el matrimonio católico tienen una mayor ventaja, pues hay una "mayor amplitud de causales de nulidad, por lo cual pueden recurrir tanto a las consagradas por la legislación canónica como a las taxativas de la ley civil".



La segunda demanda que estudió la Corte y que tampoco aceptó, era de un ciudadano que pedía tumbar varios artículos del Código Civil que únicamente facultan al cónyuge inocente para pedir el divorcio.



Según el demandante, las exigencias (las nueve causales de divorcio) violan la intimidad de la familia y el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, el demandante aseguraba que "el divorcio sin causales es una medida necesaria" porque permitiría garantizar que una persona elija libremente su estado civil, se eviten enfrentamientos entre personas y familias, se prevenga la comisión de delitos contra cónyuges, hijos y violencia intrafamiliar.



Este tema había generado un intenso debate jurídico entre quienes enviaron opiniones a la Corte para que tomara una decisión. Por un lado, mientras algunos sectores insistieron en que se deben mantener las causales de divorcio para proteger a la familia, como institución, otros afirmaron que se debe permitir el divorcio libre para garantizar que cada persona pueda elegir libremente cuándo no quiere continuar en una relación.



JUSTICIA