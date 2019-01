‘Ahí no hay ningún hecho ilícito’: Petro sobre video recibiendo dinero

Este martes comenzó en la Corte Suprema la indagación por el 'petrovideo', como ha sido denominado la grabación en la cual se ve al hoy senador Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes.



La Corte recibió en las horas de la mañana al abogado Abelardo de la Espriella, quien denunció al Senador. El jurista dijo públicamente que el video era del 2009 y que el dinero que Petro recibió en ese momento provino del narcotraficante Daniel ‘El Loco‘ Barrera. Este negó tal versión.

Según la versión de Petro dada en los primeros días del escándalo del video, en el 2005 él le pidió a Juan Carlos Montes -quien solía colaborarle en la parte financiera de sus campañas- que le ayudara a conseguir recursos.



Este martes, después de escuchar a De la Espriella, la Corte Suprema hizo lo mismo con el Senador. Este dijo que, en su opinión, había quedado "perfectamente demostrado que la fecha (de la grabación) es el 6 de octubre del año 2005, porque presentamos el periódico que aparece en el video. Esa es una prueba irrefutable sobre la fecha del video. Al ser del 2005, todo lo construido por el denunciante (De la Espriella) en el 2009 se cae".

Según Petro, en la transcripción judicial del material audiovisual "no hay ningún hecho que estipule que se cometió un ilícito alrededor de ese video".



"Lo que sí es un delito es cómo le robaron ese video a Juan Carlos Montes y por qué aparece en manos de la senadora Paloma Valencia un objeto hurtado", resaltó el político.



La Senadora del Centro Democrático fue quien presentó el material audiovisual en noviembre del año pasado, durante un debate televisado contra el fiscal Néstor Humberto Martínez en el Congreso.



En ese escenario, Petro fue uno de los mayores críticos del funcionario, a quien el Centro Democrático, el partido de la senadora Valencia, respaldó. La congresista no ha revelado cómo llegó a sus manos la grabación



Petro respondió también a la versión de De la Espriella en el sentido de que el dinero provino de Daniel 'El Loco' Barrera. Dijo que no conoce a "ningún tipo de mafioso" y que a Barrera lo tiene presente solo por las noticias de prensa. "Nunca he tenido ningún trato con él", reiteró.



Cuando estalló el escándalo, Petro dijo ese dinero fue enviado por el arquitecto Simón Vélez, en calidad de préstamo, para una de sus campañas. Vélez manifestó luego que no le había prestado dinero al Senador. Sin embargo, en al menos dos entrevistas reconoció que acostumbraba recaudar dinero entre sus amigos para apoyar candidatos de distintas tendencias políticas.



Montes, el otro involucrado en este caso, no ha hecho claridad sobre este punto y, aparentemente, se encuentra hoy en Suiza, a donde habría viajado el 29 diciembre, tres días después de un allanamiento a su penthouse.



En ese diligencia, los investigadores encontraron dos pagarés por 100 millones pesos, vinculados a la campaña presidencial de Petro en 2018. Uno de ellos no aparecía reportado oficialmente al Consejo Nacional Electoral.

