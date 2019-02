'Hay que analizar si se puede administrar algo sin tener certeza'

Este jueves, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre régimen de tierras y reforma agraria.



La audiencia fue convocada para que el alto tribunal tuviera mayores elementos de juicio para resolver 9 tutelas relacionadas con procesos de pertenencia de bienes presuntamente baldíos en los que podría ponerse en riesgo el patrimonio público o la propiedad privada



Entre los intervinientes estuvo el viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos, quien presentó a la Corte un balance sobre el estado de la tierra en Colombia, e hizo énfasis en la situación de los baldíos.

Por ejemplo, sobre los baldíos comentó que "hoy en el país no existe un baldío no ocupado", por lo que la clarificación y recuperación "nos tomaría unos 10 años porque la gran mayoría de los baldíos están ocupados".



Informó también que ya existe un cronograma para lograr un barrido predial que permita tener más información sobre los baldíos, para esto se tienen 43 planes de ordenamiento social de la propiedad, para los procesos de formalización y clarificación que permitan resolver el problema.

En la audiencia también intervino la directora del Departamento de Planeación, Gloria Alonso, quien comentó que el Gobierno tiene un plan para organizar la tierra, dentro del que una meta es que 1,5 millones de personas salgan de la pobreza extrema rural.



Indicó que el Gobierno trabaja bajo tres objetivos: Crear condiciones para que la tenencia de tierras habilien el desarrollo agrario, promover la transformaicón productiva por medio de clústers y cadenas de calor agroindustriales, y fortalecer las capacidades de los campesinos y condiciones fitosanitarias de los alimentos producidos para alcanzar cada vez más los mercados internacionales.



Alonso también dijo que tendrán estrategias como distribuir equitativamente las tierras, impulsar el acceso y distribución de tierra para implementar medidas legales y administrativas, fortalecer los procesos de inclusión de la mujer rural e implementar una estrategia de ordenamiento productivo de la frontera agrícola.



Con todo esto, informó, esperan alcanzar una meta de fomalización de predio privados de 24.350, también llegar 24.160 títulos formalizados que entregan acceso a tierras, llevar hasta el 60 por ciento el área con catastro actualizado, llevar al mismo porcentaje el área con cartografía básica y tener 20 gestores catastrales habilitados.

De forma siguiente, el exnegociador de Paz con el Eln Juan Camilo Restrepo, se refirió al peso de los acuerdo de paz logrados en La Habana en el tema rural.



Restrepo mencionó que en el último arco fiscal se valoró el pero de los diversos compromisos de La Habana en el conjunto de los compromisos de la Paz y la Reforma Rural Integral representa el 80 % de los compromisos acordados en el proceso de paz.

​

También mencionó que el Instituto Kroc, el único autorizado por el Gobierno para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos informó, con corte a agosto del 2018, que de las 29 medidas que debían implementarse en este aspecto el 52 % no se habían iniciado, el 38% habían nivel mínimo de implementación, 7% en intermedio y solo 3% se había culminado.



Además, dijo el Gobierno de Iván Duque, que se inició hace 6 meses, se comprometió a expedir reglamentación respecto a esto y hasta el momento no lo ha hecho.



Y agregó que existen riesgos por decisiones judiciales, "los jueces, por cuenta del vacío en la implementación de las normas y la indolencia, están abriendo un boquete a la paz. Para los jueces que deben fallar los procesos de pertenencia de tierra es posible que la frontera agrícola no exista o no lo consideren”, señaló.

Los jueces, por cuenta del vacío en la implementación de las normas y la indolencia, están abriendo un boquete a la paz FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, mencionó que el Estado ha sido incapaz de crear un verdadero mercado de tierras y que las áreas rurales solo lograrán una transición a paz estable y economías lícitas cuando consoliden la paz social.



Tuvo críticas frente al hecho de que la Agencia de Tierras no tenga, al día de hoy, una cuenta sobre los baldíos de la Nación, que como bienes públicos son los que pueden entregarse a familias para que tengan tierra, como beneficiarios de la reforma agraria.



"Hay que preguntarnos si es posible administrar algo de lo que no se tiene certeza. Hay que saber qué hay porque sino las acciones generarán riesgos que no es posible advertir", comentó al respecto.

Por último tuvo la palabra la magistrada del Tribunal Superior de Tunja, Maria Julia Figueredo, quien tiene amplia experiencia en el tema de titulación de tierras.



Para comenzar, la magistrada comentó que el tema de tierras no puede verse como un lío de competencias, sino que es algo que toca los derechos humanos y fundamentales.



Figueredo expresó que es necesario conocer la historia del país y qué ha generado los problemas de tierras para analizar cuáles pueden ser las soluciones, y fue enfática en señalar que la reforma agraria nunca se ha cumplido en el país. "Pienso que nos hemos quedado cortos. La administración de justicia debe alzarse en autonomía y decir que este es un problema estructural del país, cómo lo resolvemos", dijo.



Además, señaló que hay que tener presente la equidad en el tema de formalización y reiteró, al igual que Restrepo, la necesidad de tener más información sobre los baldíos en el país para poder formalizar más tierras. "Las tierras que se adjudican son las públicas, las baldías, no las que los campesinos ya tienen", mencionó.Por último, invitó a la Corte Constitucional a revisar el alcance del acceso a la tierra como derecho humano y el derecho de acceso a la administración de justicia.

JUSTICIA