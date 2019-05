Con 'chuzadas' estarían buscando datos de nuestra vida privada: Corte

La Corte Constitucional aseguró que, según les comunicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, los magistrados del alto tribunal sí están siendo objeto de interceptaciones ilegales.

La magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, aseguró que la información del Fiscal General expone que quienes están interceptando a los magistrados son "organizaciones criminales", que estarían interesadas en un trámite de una acción de tutela que se tramita en el alto tribunal.



Según Ortiz, desde que la Corte supo de la realidad de las interceptaciones se ha dedicado a averiguar cuál podría ser esta tutela, pero "no hemos detectado cuál puede ser". Dijo que la Fiscalía tampoco ha logrado establecer cuál es el proceso particular sobre el que presuntamente esos grupos tendrían interés.



"Al parecer están tratando de conocer datos personales nuestros, para efectos de incidir en la toma de decisiones en los procesos de tutela que están siendo objeto de conocimiento en la Corte", dijo Ortiz.



La magistrada aseguró que esas organizaciones estarían buscando en las conversaciones de los magistrados datos de su vida privada.

Según la magistrada, la Fiscalía les ha dicho informalmente que, al parecer, la organización criminal que estaría detrás es de la que hacía parte el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por el 'Cartel de la Toga', y extraditado a Estados Unidos. Pero, dijo, estos hechos son materia de investigación.



La magistrada dijo que la Corte hizo un barrido para identificar qué casos lleva el alto tribunal que pudieran interesar a Moreno, y encontró que el abogado presentó una tutela en el 2016 contra la Superintendencia de Vigilancia Privada, pero esa tutela no fue seleccionada ni insistida.



"A nombre personal de Luis Gustavo Moreno no tenemos más tutelas registradas", dijo la presidenta.



Afirmó que el alto tribunal tuvo otras tres acciones de tutela relacionadas con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Esos recursos se presentaron entre el 2015 y el 2018, pero no fueron seleccionados ni tampoco hubo insistencias para que fueran estudiados por el alto tribunal, por lo que fueron archivadas.



Esas tutelas de Bustos habrían buscado alegar una supuesta violación en el derecho al debido proceso por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



Sin embargo, la magistrada fue enfática en que no se puede señalar directamente a una organización como la que lideró Moreno, de ser la responsable de las interceptaciones, porque hasta ahora "en honor a la verdad, es especulación". Esto porque hasta ahora la Corte no tiene claridad sobre cuál es la tutela y el asunto que es objeto de atención de la supuesta red ilegal, "por lo que el reto de la Fiscalía es averiguarlo", dijo Ortiz.

Intervenir en nuestra vida privada para ver si los elementos personales de nuestras vidas pueden llegar a incidir, imagino que para presionar la selección nos deja enormemente preocupados FACEBOOK

TWITTER

"Esta situación nos deja incómodos. Intervenir en nuestra vida privada para ver si los elementos personales de nuestras vidas pueden llegar a incidir, imagino que para presionar la selección (de tutelas), nos deja enormemente preocupados. Por eso, rechazamos enfáticamente procedimientos como estos", dijo.



La magistrada aseguró que la ausencia de presión en la toma de decisiones es un factor muy importante. "Afortunadamente tengo confianza en que tenemos magistrados serios, sobre los que tenemos la posibilidad de decir que incluso, bajo presión, deciden, conforme a sus convicciones y capacidad jurídica".



La presidenta de la Corte aseguró que los magistrados se reunirán con el fiscal Fabio Espitia para conversar sobre este caso.



Dijo que por ahora los celulares de los magistrados se someterán a vigilancia para establecer si son algunos o todos los teléfonos los que están siendo intervenidos. "Ese procedimiento se hará con el rigor de la investigación penal, lo que supone unos procedimientos, una mecánica, que salvaguarde cadenas de custodia".



JUSTICIA