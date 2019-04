Corte aclara normas para que cambio de régimen pensional sea válido

La Corte Suprema de Justicia echó para atrás dos decisiones judiciales que le habían negado a una trabajadora una petición para ser pensionada por Colpensiones y no por un fondo privado.



La trabajadora argumentó en su petición que había cotizado en el Seguro Social, hoy Colpensiones, y en un fondo privado y que “mediante engaños” se le indicó que para ella era más favorable trasladarse al régimen de ahorro individual que es administrado por el sector privado “por cuanto podía pensionarse cuando lo deseara”.

Añadió que no se le informó que esto implicaba la renuncia a la transición pensional contemplada en la Ley 100 de 1993.



El fondo argumentó en el proceso que la mujer aportó a los dos regímenes pensionales a lo largo de su vida laboral pero que la primera cotización al privado la hizo en julio de 1995. Añadió que ella “firmó libre y voluntariamente el formulario de afiliación (…) y que no existe prueba del incumplimiento del deber legal de información que se le endilga, puesto que sus asesores están preparados para prestar el mejor servicio a sus clientes”.

Y Colpensiones afirmó que negó el pago de la pensión porque la trabajadora perdió el régimen de transición al trasladarse al privado y que además no cumplía con el número de semanas exigidas “toda vez que solo cotizó 895”.



En junio de 2011 el Juez Segundo Adjunto al Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín negó la petición y le dio la razón a Colpensiones y al fondo privado. Esa decisión fue ratificada en 2014 por el Tribunal de Medellín.



Ahora, la Corte señala que desde hace una década la jurisprudencia del país viene insistiendo en el riguroso deber de los actores del sector para garantizar una información adecuada a los afiliados “pues de su ejercicio dependen claros intereses sociales, como son la protección de la vejez, de la invalidez y de la muerte”.



Y de hecho, en el fallo los magistrados han señalado que ese deber se ha venido elevando en su nivel de exigencia “pues ya no basta con dar a conocer con claridad las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen consejo”.

Advirtió la Corte que los formularios impresos sobre las afiliaciones en los que los fondos de pensiones ponen frases como “la afiliación se hace libre y voluntaria” no son suficientes para dar por demostrado el deber de información.



Igualmente, señaló que la carga de demostrar si se dio o no una adecuada asesoría recae sobre el fondo de pensiones y no sobre el afiliado.



El tribunal hizo otra precisión y es que el deber de informar se debe cumplir y es independiente “si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse”. Esto, sostuvo la Corte, debe analizarse en cada caso particular.



En el caso concreto de la demandante, la Corte señaló frente a la decisión del Tribunal de Antioquia: “Cometió todos los errores imputados, primero, al sustraerse de su deber de verificar si la AFP brindó al afiliado información necesaria y objetiva sobre las características, riesgos y consecuencias del traslado; segundo, al plantear que la suscripción del formulario de afiliación era suficiente para materializar el traslado; tercero, al invertir la carga de la prueba en disfavor de la demandante y, cuarto, al supeditar su ineficacia a que el afiliado tuviese una suerte de derecho consolidado o proximidad a pensionarse.”Así, el alto tribunal dio un plazo de días para que Colpensiones haga llegar la historia detallada de las semanas que cotizó la accionante.

