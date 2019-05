Consejo de Estado mantiene curules a Aída Avella y Gustavo Bolívar

El Consejo de Estado negó una demanda que pedía tumbar la investidura de los senadores Aída Avella, Jonatan Tamayo, Gustavo Bolívar, quienes se presentaron al Congreso por la coalición 'Lista de la Decencia'.

Según los demandantes -Javier Parmenio Chaparro y Gutavo Adolfo Prado- se debía tumbar su elección concretamente por la inscripción a través de una coalición, ya que a su juicio esta era una candidatura que "no estaba regulada o desarrollada en la ley".



Además, argumentaban que esta coalición, tuvo la fuerza de tres partidos (Alianza Social Indígena ASI, Movimiento Alternativo Indígena MAIS, y la Unión Patriótica), tuvo una ventaja y le imposibilitó a otros ciudadanos participar en la contienda, pues, de acuerdo con los demandantes, estaban en desventaja.



La Sección Quinta del Consejo de Estado no les dio la razón, considerando que es posible la inscripción de candidatos por la coalición de partidos y movimientos con personería jurídica, incluso para corporaciones de elección popular.



Además, esta corte dijo que la participación en elecciones con coaliciones no genera ni significa la creación de una nueva forma de participación política.

El alto tribunal también mantuvo la investidura del senador José Reitter López, cuya elección fue demandada por una "indebida notificación del acto que negó la revocatoria de la inscripción", lo que a juicio de los demandantes impedía que la inscripción de su candidatura quedara en firme.



Pese a los argumentos de los demandantes, el Consejo de Estado determinó que las peticiones para anular su elección eran infundadas.



Esta decisión, por ser de nulidad electoral, es de única instancia, por lo que queda en firme en cuanto las partes en el proceso sean notificadas.



