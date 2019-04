Las posibles salidas para Mockus tras el fallo que anuló su elección

Las posibilidades jurídicas de Antanas Mockus ante la decisión del Consejo de Estado de anular su elección como senador del actual Congreso son apretadas, pero existen, según algunos juristas.



La Sala Quinta del tribunal dejó sin curul al segundo senador más votado del país en los comicios legislativos de marzo del 2018 (540.000 votos) porque Corpovisionarios, la corporación de la que era representante legal Mockus, contrató en noviembre del 2017 con la Gobernación de Cundinamarca y, según la Constitución, no pueden ser congresistas quienes hayan hecho contratos con el Estado seis meses antes de la elección.

Como se trata de una demanda de nulidad y el fallo es del Consejo de Estado, la máxima autoridad en la materia, no hay una segunda instancia. Eventualmente, pero su justificación legal sería muy compleja, pues solo procede en casos de abierta violación al debido proceso, cabría un recurso extraordinario de revisión que podría terminar en Sala Plena del alto tribunal.



Esta teoría no es respaldada ni por la actual presidenta del Consejo, Lucy Jeannette Bermúdez, ni por otros magistrados de esa corte.

Otros juristas señalan como un camino posible la tutela, ante las contradicciones de dos salas del Consejo de Estado. Esto, porque hace un mes un fallo de otra sala del tribunal le mantuvo a Mockus la investidura de congresista al resolver una demanda que pedía que se le quitara y que se sustentó en el mismo contrato de Corpovisionarios con el Estado seis meses antes de que él fuera elegido senador.

La defensa de Mockus argumentó que desde el 2006 él delegó en otras personas las funciones que tenía en Corpovisionarios y que no había prueba de que el senador hubiera realizado “diligencias personales activas e insistentes (...) a efectos de obtener la suscripción de los contratos”.



Expuso que los contratos fueron firmados por el director ejecutivo de Corpovisionarios, Samuel Murrain.



Sin embargo, en el fallo que anuló la elección de Mockus, la Sala Quinta señala que el contrato fue materialmente suscrito por Murrain, pero que este “actuó en nombre y representación de quien ostentaba la representación legal de la corporación; esto es, Mockus”.

La contradicción

Lo paradójico es que en febrero, al resolver a favor del senador la demanda de pérdida de investidura, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado dijo: “No hay una sola prueba que demuestre que el señor Mockus adelantó alguna gestión tendiente a la obtención de esos contratos”.



Dentro del Consejo de Estado hay magistrados que piensan que aunque en el proceso de pérdida de investidura y en el de nulidad de elección hay conclusiones opuestas sobre los mismos hechos, por tratarse de temas diferentes, no hay legalmente un ‘choque’ entre las dos decisiones.



Incluso, argumentan que el fallo de la Sala Quinta –el que dejó sin curul a Mockus– recordó que la decisión frente a la pérdida de investidura fue apelada, por lo que no está en firme y no es cosa juzgada.



La situación del exalcalde de Bogotá, sancionado por una sala del Consejo de Estado, pero salvado por otra, tiene un antecedente importante: las demandas contra la investidura y la elección de Marta Lucía Ramírez –actual Vicepresidenta– como senadora del Partido Conservador.



En su caso, la Sección Quinta anuló su elección como senadora por un contrato con Bancoldex que, consideró, le había generado una inhabilidad para ser elegida en el Congreso en el año 2006.



Y la demanda de pérdida de investidura, que fue resuelta por la Sala Plena del Consejo de Estado, determinó finalmente en enero del 2010 que no había inhabilidad y dejó intactos los derechos políticos de Ramírez.



En lo inmediato, la decisión de anular la elección de Mockus queda en firme cuando las partes involucradas en la demanda sean notificadas del fallo, pero esto no afecta la investidura del senador de Alianza Verde y, por lo tanto, no pierde el derecho a ser elegido en el futuro.



Su partido tampoco pierde la curul ni las otras que logró por la altísima votación que tuvo el senador.



Este jueves, Mockus dijo que agotará los recursos jurídicos para controvertir el fallo que anuló su elección por respeto a las personas que votaron por él y le dieron su confianza.





ELTIEMPO.COM