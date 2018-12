Otro exjefe del bloque Caribe, el que ocupará curul de Jesús Santrich

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la presidencia de la Cámara de Representantes posesionar a la persona del partido Farc que debe ocupar la curul de Jesús Santrich, la cual ha permanecido vacía desde el 20 de julio –ese día asumió el nuevo Legislativo– por el proceso judicial que enfrenta el exjefe guerrillero.

El tribunal indicó que la Farc tiene derecho a la curul de Santrich mientras se resuelve la demanda de pérdida de investidura que hay en el Consejo de Estado contra el exjefe guerrillero, capturado el 9 de abril con fines de extradición a Estados Unidos por supuesta conspiración para enviar cocaína a ese país después de la firma de la paz.



El fallo le dio 48 horas a la mesa directiva de la Cámara para que llame a Benedicto de Jesús González, segundo en la lista de la Farc en el Atlántico, para que ocupe la curul de manera transitoria. González, conocido durante el conflicto como ‘Alirio Córdoba’, fue jefe político del bloque Caribe ‘Martín Caballero’. Su nombre sonó para ocupar el asiento que le correspondía a Santrich desde el 20 de julio, pero el propio González insistía en que la persona que debía asumir la curul era Santrich. A su juicio, “no tiene impedimentos legales en Colombia”.



Ahora el Tribunal Superior de Cundinamarca ordena la posesión de González al resolver una tutela interpuesta por el líder de la Farc Pablo Catatumbo, quien reclamó que debido a la situación jurídica de Santrich el partido político no había podido completar las cinco curules que el acuerdo de paz le dio a la exguerrilla en la Cámara, con lo que se estaban vulnerando sus derechos políticos.



El Tribunal le dio la razón a Catatumbo en un fallo de segunda instancia, pues en el de primera instancia los argumentos del senador de la Farc habían sido rechazados. El Tribunal de Cundinamarca asegura que el principio de participación política “constituye una herramienta decisiva para canalizar la disidencia y la inconformidad por los medios democráticos”.



Además, argumenta que según la Constitución se puede reemplazar a miembros del Congreso cuando hay faltas absolutas o temporales, y que en ningún caso habrá remplazo cuando el congresista es condenado.



Según el tribunal, el caso de Santrich no corresponde a ninguna de las situaciones en las que se decreta la silla vacía, pues el exguerillero no ha sido condenado. Anota que lo que hay “es una captura con fines de extradición por la presunta comisión de delitos relacionados con actividades de narcotráfico”.



También dice que en su caso no se puede hablar de silla vacía porque no ha renunciado a su curul, sino que no ha tomado posesión por el proceso penal en su contra. Finalmente, sostiene que al tratarse de un proceso en el extranjero, no permitir que se tome la curul de Santrich de forma temporal viola los derechos políticos del partido Farc.

Presidente de la Cámara acataría

Aunque no se ha oficializado una respuesta de las directivas de la Cámara de Representantes a la orden del Tribunal de Cundinamarca de posesionar a Benedicto González en la curul que le corresponde al exjefe guerrillero preso Jesús Santrich, se supo que el presidente de esa corporación, Alejandro Chacón, estaría inclinado a acatar la orden. La decisión, de obligatorio cumplimiento, de los magistrados fue en caso de tutela.

Cooperación con EE. UU. estaría en riesgo: Duque

El presidente Iván Duque, en diálogo con RCN Noticias dijo este martes que con la demora en la resolución del caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich se puede poner en riesgo la cooperación judicial con Estados Unidos.



Sobre este asunto, Duque explicó que una corte federal del país norteamericano solicitó la detención en una operación que realizaron la DEA y la Fiscalía por un delito de narcotráfico cometido después de la firma del acuerdo de paz. “Se captura a la persona solicitada y empieza un tira y afloje de quién es el que determina y con qué base determina si los delitos se cometieron después de la firma de los acuerdos”, dijo el jefe de Estado en la entrevista.



“Ahí lo que creo es que puede estar en riesgo la cooperación judicial histórica que ha tenido Colombia con los Estados Unidos, porque se está presumiendo que la solicitud está hecha sobre una información falsa y es si los hechos ocurrieron con posterioridad a la firma”, reclamó el mandatario.



El Presidente destacó que si a un país requirente se le piden además las pruebas “se está violando el mismo principio de la cooperación judicial donde siempre hay una buena fe y una credibilidad en el Estado requirente”.



Por eso consideró que es importante “que rápidamente” se pueda demostrar, sobre la confianza en la solicitud, que esos delitos fueron cometidos con posterioridad a la firma y que la Corte Suprema de Justicia, “porque ya es un tema de la justicia ordinaria”, haga la valoración y ponga a disposición del Presidente la solicitud de extradición.



“Y por supuesto que como Presidente de la República estoy listo para responder a este llamado que me haga la Corte Suprema de Justicia”, dijo Duque, quien agregó que lo que no se puede es “seguir en una especie de calma en donde nada se resuelve".

