Procuraduría pidió pérdida de investidura del exsenador Musa Besaile

En la mañana de este miércoles se realiza en el Consejo de Estado la audiencia de pérdida de investidura del exsenador Musa Besaile Fayad, investigado por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia conocido como 'cartel de la Toga'.



De decretarse la pérdida de investidura, Besaile nunca más podrá volver a ejercer cargos de elección popular.



Durante la audiencia, la Procuraduría solicitó acoger la solicitud de pérdida de investidura contra Besaile por considerar que hubo una indebida utilización de recursos públicos que destinó para el pago de “coimas multimillonarias, con el fin de comprar la justicia y manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por un proceso de parapolítica".

Destinó recursos públicos para el pago de coimas multimillonarias, con el fin de comprar la justicia y manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia FACEBOOK

TWITTER

Para el Ministerio Público es claro que dineros públicos que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos de hemofilia, fueron utilizados en actos de corrupción en los cuales participó el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus junto con Besaile.



Según la Procuraduría, cuantiosos recursos provenientes del erario fueron entregados al abogado de confianza del exsenador, Luis Ignacio Lyons España, con el propósito de sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la efectividad de una orden de captura en contra del excongresista.

A juicio del órgano de control “su objetivo no fue otro que atentar contra la majestad de la justicia, conducta que resulta reprochable y seriamente cuestionada, en tanto resulta abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales que deben primar en una sociedad justa en donde la garantía por el respeto a la administración de justicia debe ser el pilar principal en los procesos que se adelantan por hechos delictivos”.



Por todo esto el Ministerio Público concluyó que el demandado incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, comportamiento doloso que desplegó de manera libre y consciente.

Sin embargo, en la audiencia el abogado de Besaile dijo que no procedía la causal porque no está probado que su defendido haya recibido dineros de la Gobernación de Córdoba y menos para los pagos que le endilgan.

​

Según el defensor, Musa Besaile no utilizó su calidad de congresista para obtener beneficio propio o en favor a terceros.

JUSTICIA