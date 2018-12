Así se cocinó la elección de Espinosa como fiscal ad hoc de Odebrecht

Aunque algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se sentían seguros con la terna que les había vuelto a enviar el presidente Iván Duque para elegir a un fiscal ad hoc en algunos casos de Odebrecht, en el alto tribunal se impuso la opinión de quienes consideraron que la decisión no podía dilatarse.

Al tratarse de un asunto sensible y clave para el país, muchos magistrados consideraron que pese a que no les convencía la terna, y aunque algunos habrían preferido devolverla, lo mejor era votar antes de que inicie la vacancia judicial.



Esto, con el fin de dar una respuesta tras los cuestionamientos que han recaído sobre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez por las relevaciones del excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y que llevaron a que la vicefiscal María Paulina Riveros se tuviera que declarar impedida para llevar tres de las investigaciones del caso Odebrecht.



Así se lo manifestaron fuentes del alto tribunal a EL TIEMPO, quienes contaron detalles de cómo se cocinó la elección de Leonardo Espinosa, decano de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, como el fiscal que se encargará de llevar los tres procesos de Odebrecht, y que podría terminar dirigiendo las diferentes investigaciones que se siguen por ese caso de corrupción transnacional, si hay más recusaciones o impedimentos de Martínez o la vicefiscal Riveros.



Según las fuentes consultadas (hicieron parte de la elección), en la mayoría de la Corte no había completa satisfacción con la terna que había enviado Duque, conformada por Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia; Gilberto Orozco, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exviceministro; y Leonardo Espinosa, el elegido.

Aseguran las fuentes que, entre los magistrados, se comentó la ausencia en la terna de personas que tuvieran experiencia en el campo penal. Aunque esa experiencia no es un requisito para ser Fiscal General, y tampoco podía serlo para ser fiscal ad hoc de Odebrecht, entre varios magistrados sí se planteó la necesidad de que el encargado de encabezar uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país fuera penalista.



En medio de los reparos, hubo varias rondas de votación en las que ninguno de los candidatos obtenía la mayoría de votos, los 16 necesarios. El primero en ser descartado fue Gilberto Orozco. Sólo en la primera ronda obtuvo un voto, y en las siguientes no volvió a tener el apoyo de ninguno de los magistrados de la sala plena.



En las siguientes rondas de votación se iba perfilando una mayoría de 12 votos a favor de Espinosa, y 8 a favor de González, sin que ninguno lograra un apoyo mayoritario.



Según las fuentes consultadas, un sector de los magistrados en varias rondas votó en blanco y se mantenía reticente, pues insistía en que no se sentían satisfechos con la terna enviada por Duque.



Incluso, dicen las fuentes, aunque la opción del fiscal ad hoc fue la que la Corte avaló oficialmente al aceptar el impedimento de la vicefiscal Riveros, fuera de la Sala Plena muchos magistrados consideraban en charlas extraoficiales que la mejor solución era la renuncia del fiscal Martínez, para no afectar la confianza de una institución como la Fiscalía General.



Este jueves, de hecho, sectores seguían cuestionando la terna del presidente. Camilo Enciso, representante del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, y exsecretario de Transparencia de Presidencia, le había pedido a la Corte descartar la terna afirmando que ninguna postulación enviada por Duque era viable pues, a su juicio, el Presidente tendría un conflicto de interés en el caso.



Según Enciso el 66 por ciento de su campaña a la Presidencia se financió con un préstamo del Banco de Bogotá, del Grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II.



Pero finalmente las rondas de votación siguieron, hasta que algunos de los que venían votando en blanco comenzaron a unirse a la mayoría que apoyó a Espinosa.

Las entrevistas a los candidatos

En las instalaciones del Club de Abogados, en el norte de Bogotá, los magistrados escucharon a los candidatos, a quienes les hicieron tres preguntas. Entre las preguntas estaban cuestionamientos que se habían ventilado en la prensa por el perfil de los ternados.



Una de las preguntas claves para los candidatos fue cómo actuarían para evitar cualquier interferencia y garantizar independencia frente al fiscal Martínez, con el fin de poder llevar las investigaciones de Odebrecht.

Al ser cuestionado sobre cómo evitaría la interferencia de la Fiscalía General en su trabajo, o situaciones que puedan afectar la objetividad y transparencia de las investigaciones que llevaría en el caso Odebrecht, dijo lo siguiente:



"La columna vertebral al servicio del Fiscal está constituida por la Policía Judicial, o la función de Policía Judicial, y al amparo de la misma todas las entidades que están llamadas a prestar ese servicio, que por supuesto constituyen una clave y un elemento valioso para el fiscal", aseguró.



A Espinosa también se le preguntó si ha tenido alguna relación laboral con las empresas que han resultado involucradas en el caso de Odebrecht.



Ante la Corte, aseguró que no ha realizado "ninguna actividad profesional que esté relacionada directamente con las empresas en mención. Por supuesto sí he compaginado mi ejercicio académico y profesional con áreas de derecho societario y corporativo, pero no que esté vinculado con las empresas en mención". Luego dijo, "ni directa, ni indirectamente".



La Corte también le preguntó si en su experiencia profesional tiene algún conocimiento de derecho penal. Espinosa dijo que no lo tiene, de manera directa. "Tengo un conocimiento de una parte del derecho penal en lo relacionado con la responsabilidad de sociedades y corporaciones en el desarrollo de una teoría que se ha instalado en nuestros sistema jurídico, con mucho éxito, y que es la del levantamiento del velo corporativo", afirmó.



Cuando el alto tribunal le preguntó cómo garantizaría que su dedicación en el caso Odebrecth será exclusiva, Espinosa dijo que en la Universidad Sergio Arboleda hay licencias, y temporadas sabáticas que le permitirían cumplir su labor de fiscal ad hoc. "Si esto generara alguna dificultad, con gusto presentaría una solicitud de suspensión del contrato como tal", dijo.

La elección y lo que sigue

Tras escuchar sus respuestas, la Sala Plena procedió a elegir entre los nombres que les envió Duque el lunes, después de reconfigurar la terna por la renuncia de la magistrada Margarita Cabello a su postulación.



Menos de una hora después, tras hacer las rondas de votación, la Corte tomó una decisión. Con 17 votos se dio la elección de Leonardo Espinosa.



Según las fuentes, los ternados hicieron una buena entrevista, resolvieron las inquietudes, pero finalmente a los magistrados les gustó más Espinosa, y su perfil académico, que el de González. “Caló más entre los electores el perfil como decano, el perfil académico. Hizo una buena exposición, contestó bien las preguntas. Así, frente a las opciones que había, fue la mejor opción”, le dijo un magistrado a EL TIEMPO.

En la misma tarde de este jueves, Espinosa está entregando sus documentos para que se pueda dar su posesión como fiscal encargado del caso Odebrecht.



Según explicó en una rueda de prensa el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, si mañana es posesionado por el presidente Iván Duque, podrá encargarse desde entonces de los tres casos de corrupción de la multinacional de los que se apartó la vicefiscal Riveros.



Aunque por ahora llevará tres procesos de las 17 líneas de investigación que tiene la Fiscalía General en el caso Odebrecht, el magistrado Barceló aclaró que si el Fiscal o la Vicefiscal son recusados en otros casos, y la Corte acepta esas recusaciones (hoy nuevos impedimentos), esas investigaciones llegarán también a manos de Espinosa.



Por ahora, aunque lo cierto es que Espinosa será el fiscal ad hoc de Odebrecht hasta que termine el periodo de Néstor Humberto Martínez, y su función será de tiempo completo, no está claro cuál será su salario, dónde quedará su oficina, cuál será su presupuesto, quiénes conformarán su equipo. Esas dudas deberían resolverse en los próximos días.



