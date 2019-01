Los argumentos de Uribe que el juez desechó en audiencia contra Arias

La batalla jurídica que libra el exministro Andrés Felipe Arias por evitar su extradición desde Estados Unidos a Colombia, para que purgue una condena de 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), tuvo este jueves un nuevo revés a pesar de que tuvo en el tinglado de su defensa a su jefe político, el expresidente y senador Álvaro Uribe.



En efecto, por segunda vez la justicia estadounidense se negó a dejar salir de una prisión federal de Miami a quien en su momento se perfiló como el seguro sucesor de Uribe en la Casa de Nariño. Y ahora se espera que defina la solicitud de Colombia de extraditarlo para que purgue la condena que pesa en su contra por AIS, desde 2014.

El resultado fue desconcertante para la defensa de Arias, que creía que la presencia de Uribe y su argumentación iban a abrirle las puertas de la prisión a su otrora alfil. El líder del Centro Democrático tuvo que ser testigo de cómo se le negó la libertad bajo fianza, ya que mientras el exministro insistió en que no hay peligro de fuga, el juez James Lawrence King –quien lleva el caso– se ratificó en lo contrario.



Uribe basó su intervención en la audiencia en dos argumentos generales. Primero, volvió a insistir en que la condena por corrupción contra Arias fue impulsada por el gobierno anterior, liderado por Juan Manuel Santos, y que el monto abultado de la pena no solo lo confirma, sino que –a su juicio– es prueba de que contó con el apoyo de la Corte, que para él falló en términos políticos y no jurídicos.



“La autoridad norteamericana nos ha confirmado la presión que ejercieron el presidente Santos y su Canciller (María Ángela Holguín) para esta extradición de Andrés Arias”, precisó Uribe. Incluso, afirmó que en la propia sentencia que motiva el pedido de extradición quedó claro que su exministro de Agricultura no se robó dinero público.

Y el segundo argumento que esgrimió el líder del Centro Democrático es que a Arias, durante el proceso penal, se le negó el derecho a la doble instancia, algo que para él debería ahora replantearse y aplicarse: “Es una necesidad”.



Uribe recordó que en noviembre pasado se hizo público un concepto del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se aseguró que el proceso de Arias sí debería ir a una segunda instancia en Colombia y llamó al Estado a aplicarlo. No obstante, la Corte hizo saber en ese momento que ese pronunciamiento no es vinculante (de obligatorio cumplimiento) y que la figura que pide el exministro no es retroactiva.



“Andrés Arias no se robó un peso, la sentencia es clara en eso. Él no estuvo favoreciendo amigos que lo hubieran luego favorecido en campañas, es que la distribución de los recursos de riego los hizo el Instituto Internacional de Cooperación de la Agricultura, que es de la OEA y es independiente”, precisó el exmandatario.



El líder del Centro Democrático escribió en su cuenta de Twitter dos mensajes en apoyo a Arias y explicó las razones de su viaje a Estados Unidos.



“Vine a Miami a la audiencia del dr Andrés Felipe por solidaridad contra esa injusticia cometida en nuestro país y presionada por Juan Manuel Santos como lo confirma la autoridad norteamericana (SIC)”, escribió el expresidente, sin precisar la información respecto a las presuntas presiones del Gobierno de Santos en este proceso.

Así mismo, el expresidente publicó en sus redes sociales que “es falso que Andrés Felipe Arias” utilizara los recursos de Agro Ingreso Seguro “para pagar favores políticos”, ya que, según indicó, estos dineros eran manejados por el IICA, de la OEA, "con autonomía y transparencia".

Los recursos de AgroIngresoSeguro para irrigación los adjudicaba IICA (InstitutoIInternalparalaAgicultura), entidad de la OEA, con autonomía y transparencia.



Sin embargo, estos argumentos no fueron tenidos en cuenta por el juez James Lawrence King, quien, entre otras cosas, le recordó a Uribe que al tener credencial de senador hace parte de la estructura del Estado que precisamente pide la extradición de Arias.



El juez, quien en diciembre ya había negado por primera vez la libertad de Arias bajo fianza, también dejó en claro que la reciente carta del embajador de Bogotá en Washington, Francisco Santos, pidiendo la liberación del exministro por razones humanitarias, son solo “opiniones”.



De hecho, durante la audiencia se ventiló como posibilidad que se retire el pedido de extradición por parte del Estado de Colombia, algo sobre lo que Uribe se limitó a decir que no puede opinar porque así sea el líder del partido que eligió al nuevo Presidente, él aseguró respetar la independencia y separación de poderes.



Al final de la audiencia, rodeada de otras figuras del uribismo como el representante Juan David Vélez y el general (r) Alfonso Plazas Vega, la esposa de Arias, Catalina Serrano, se ratificó en que su marido es víctima de una persecución y que a pesar de este segundo revés se insistirá en tumbar el pedido de extradición.

“La vida de Andrés corre peligro si regresa a Colombia”, enfatizó Serrano, quien, no obstante, manifestó su inconformismo porque ningún funcionario de la administración de Iván Duque haya hecho presencia en esta nueva audiencia.



Lo cierto es que al menos dos jueces estadounidenses ya se han pronunciado a favor de la extradición de Arias a Colombia, pero todavía quedan apelaciones pendientes de resolver.



